Basın Kartı Komisyonu 2017 yılının ilk toplantısını yaptı

Basın Kartı Komisyonu 2017 yılının ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda sarı basın kartı sahibi 16 gazetecinin sürekli basın kartı için yaptıkları başvurular onaylandı.

Basın Kartı Komisyonu’ndan yapılan açıklamaya göre 26 basın mensubunun sarı basın kartı yenileme başvurularını da olumlu olarak karara bağlayan komisyon, 13 gazeteciye ise ilk kez basın kartı verilmesine onay verdi.

Basın Kartı Komisyonu, bu yılki 2. Toplantısını Haziran ayı içerisinde yapacak.