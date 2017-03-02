Basit suça alternatif ceza şart

Suna Erden

Kapasitesi 170 kişilik olan Merkezi Cezaevi’nde şuanda 450 kişi bulunurken ağır suçlar işleyenler bir yana çocuklar ve basit suçlar işleyenler de cezaevinde gün sayıyor. Kapasitesinin üstünde mahkûm barındıran cezaevinde birçok sorun yaşanırken, Avukat Hasan Yücelen, tecavüz, adam öldürme, soygun gibi ağır suçların dışında trafik suçları gibi basit suçlar işleyenlerin de cezaevinde tutulduğunu oysaki gelişmiş ülkelerde basit suçlar işleyenlerin hapis yerine kamu cezası ile cezalandırıldığını söyledi. Star Kıbrıs’a konuşan Yücelen, herkesi hapse tıkmak yerine alternatif ceza yöntemlerinin hayata konulması gerektiğini ifade ederek, “böylelikle hem yargının hem de cezaevlerinin rahatlatılacağını, ayrıca basit suçlar işleyenlerin topluma geri kazandırılacağını dile getirdi.

KAPASİTE DOLU, SORUNLAR YAŞANIYOR

Kuzey Kıbrıs’ın tek ceza infaz kurumu olan Merkezi Cezaevi’nin kapasitesi 170 kişilik olsa da şuanda orada 450 mahkûm bulunuyor. Tuvaletten ısınma sistemine kadar birçok sorunu barındıran cezaevinde ağır suç işleyenlerin yanı sıra basit suçlardan hüküm giyenler de bulunuyor. Bir de hükümlü tutuklulara yargılanmayı bekleyen tutuklularda eklenince cezaevi kapasitesi iyice aşılıyor. Başta Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere dünyanın birçok yerinde ve Türkiye’de “kamu yararına çalışma cezası” uygulanırken ve basit suçları işleyenler cezaevi yerine kamu hizmetine verilirken, KKTC’de böyle bir uygulama olmadığı için çok basit suçlar işleyenler de cezaevinde bekliyor.

ALTERNATİF GEREKİYOR

Alternatif ceza olarak uygulanan sistemde, kişiler işledikleri suçların karşılığında günlük yaşamlarının sadece bir kısmını etkileyecek şekilde belirli saatlerde kamu kurumu, dernek veya vakıflarda çalışarak ödüyor. Bahçe temizleme, yaşlı bakım evinde çalışma, sokak temizliği, ağaç budama gibi kamu işlerinde çalıştırılarak cezalandırılan bu kişiler ücret almıyor ve belli bir süre bu işlemleri yapıyor.

Böylelikle şahıs hem topluma kazandırılıyor hem de cezaevinde gereksiz yığılma önleniyor. Kamu yararına çalışma cezasını uygulayan ülkelerden biri olan Türkiye’de sistem mahkemeler, sosyal hizmetler ve emniyet müdürlüklerinin işbirliğinde yürütülüyor. Öncelikle çalışılacak kurum ya da kuruluşlar ve hizmet listesi hazırlanıyor. Hazırlanan liste tüm mahkemelere veriliyor. Mahkemeler, listede yer alan iş kollarına göre kişiye uygun gördükleri kamu yararına çalışma cezası veriyor.

HAPİS YERİNE KAMU HİZMETİ

Avukat Hasan Yücelen, KKTC’de de artık alternatif ceza yöntemleri olması gerektiğini ifade ederek, tüm gelişmiş ülkelerde uygulanan “kamu yararına çalışma cezasının” hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Yücelen, mevcut yasal sistem içerisinde suçlulara büyük çoğunlukla para veya hapis cezası verildiğini, cezaların “ıslah etme” ve “caydırıcı olma” görevleri açısından sanıkların para veya hapis cezası ile cezalandırılmalarının bazen amaca hizmet etmediğini söyledi.

Gelişmiş ülkelerde cezaların sadece para, hapislik veya kefalet olmasından ötürü doğan sakıncaları giderebilmek için alternatif cezalar üretildiğini söyleyen Yücelen, böylelikle hem yargının hem de cezaevlerinin rahatlatılacağını, ayrıca basit suçlar işleyenlerin topluma geri kazandırılacağını dile getirdi.

Yasalardaki ceza çeşitliliğini arttırmak ve yeni ceza türlerini kanuna adapte etmek gerektiğini vurgulayan Yücelen, özellikle kamuya açık alanda utancın sağlanabileceği bazı ceza uygulamalarının genç suçlularda ıslah ve caydırmayı daha kolay sağlayacağına inandığını söyledi.