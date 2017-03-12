Melin Dobran

Girne’ye bağlı Karşıya’da 3 Mart tarihinde meydana gelen kaza sonucu genç yaşta kaza sonucu yaşamını yitiren Cem Yılmaz’ın ailesi, yakınları ve dostları trafikte farkındalık ve bilinç yaratmak amacıyla dün eylem yaptı. Gerçekleştirilen eylemde, devlete yollardaki eksiklikleri giderme, sürücülere de dikkatli olmaları çağrısı yapıldı. Eylem sırasında “Cem Yılmaz anısına” yazan pankart açan yakınları, kazanın olduğu yere çiçekler bıraktı.

Cem Yılmaz’ın dayısı Sami Güneş eylem sırasında yaptığı konuşmada eylemde, Cem Yılmaz’ı kaybetmenin derin acısını yaşadıklarını, canlarının yandığını ve başka ailelerin canının yanmaması için önlem alınması gerektiğini söyledi. Devlete; yollardaki eksiklikleri gidermek için elinden geleni yapmaları çağrısında bulunan Güneş, tüm sürücülere de trafik kurallarına uymaları çağrısında bulundu. Güneş” Bir gencimizi yitirdik, başka insanlarımızı kaybetmeyelim. İnsan hayatına önem verelim” ifadelerini kullandı.