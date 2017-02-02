Lefkoşa5 °C
  • UptownPark
  • Pilates yapmanın vücudunuza 9 faydası
  • "Hayır" diyebilmek mutlu ediyor
  • Ses kısılmasının 7 nedeni
  • Karşınızda yıkanılabilir android telefon
  • "Her gün tartılmayın"
  • Diş fırçasını ıslatmayın
1
2
3
4
5
6
7

  1. HABERLER

  2. TÜRKİYE

  3. Başkanlık'a 'Hayır' diyenleri sokakta silahla tehdit ettiler!
Başkanlık'a 'Hayır' diyenleri sokakta silahla tehdit ettiler!

Başkanlık'a 'Hayır' diyenleri sokakta silahla tehdit ettiler!

Paylaşımı yapan kişinin Facebook hesabının kapağında Sedat Peker’in fotoğrafı yer alıyor

A+A-

Düzce'de yaşayan S.A. isimli bir genç, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından kentte demokrasi nöbetlerinin tutulduğu Anıtpark Meydanı’nda, bir arkadaşıyla ellerinde tabanca ile çektirdikleri fotoğrafı, "Başkanlık sistemine 'hayır' diyenleri tıpkı 15 Temmuz gibi sokaklarda bekliyor olacağız" notuyla Facebook hesabından paylaştı.

Hürriyet'ten Tezcan Solmaz'ın haberine göre; S.A.’nın, "Başkanlık sistemine ’hayır’ diyenleri tıpkı 15 Temmuz gibi sokaklarda bekliyor olacağız" notuyla sabah saatlerinde paylaştığı fotoğraf büyük tepki çekti. S.A., tepkiler üzerine bir süre sonra fotoğrafı sayfasından kaldırdı. 

Kapak fotoğrafı Sedat Peker

Facebook hesabında kapak fotoğrafı bölümünde Sedat Peker’in fotoğrafı bulunan S.A.’nın, silahlı paylaşımıyla ilgili polisin inceleme başlattığı öğrenildi.

20170202152912_51-1.jpg

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.