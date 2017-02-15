Başkent’te kuş uçurmadılar
Lefkoşa Polis Müdürlüğü tarafından düzenlenen huzur operasyonu kapsamında bölgede faaliyet gösteren gece kulüpleri, kumarhaneler ve alkollü içki satışı yapan yerler denetlendi
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Ahmet İkidereli
Lefkoşa Polis Müdürlüğü tarafından düzenlenen huzur operasyonu kapsamında bölgede faaliyet gösteren gece kulüpleri, kumarhaneler ve alkollü içki satışı yapan yerler denetlendi.
13 kişiye yasal işlem
Denetlemelerde, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 13 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen kontrollerde ise 850 araç kontrol edildi, suç işlediği tespit edilen 257 araç sürücüsü hakkında ileri işlem yapıldı.
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