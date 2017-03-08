Başpınar’da yangın!

Başpınar’da Esma Şanlı’ya ait depo olarak kullanılan yardımcı evde çıkan yangında çeşitli eşyalar yandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre yangın sonucu, üç yatak, bir kanepe, bir adet derin dondurucu, iki adet vantilatör, bir adet televizyon, iki adet çocuk arabası, iki adet şifonyer, ve muhtelif giyim ve mutfak eşyası ile dört adet halı yandı. Yangın İtfaiye tarafından söndürüldü.