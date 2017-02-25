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  3. Bavuldan sevgili çıktı

Bavuldan sevgili çıktı

Geçtiğimiz günlerde basına yansıyan Sarp Sınır Kapısı’nda Türkiye'ye giriş yasağı olan sevgilisini bavul içinde sokmaya çalışan şahsın yakalanma anının güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Pasaport kontrolü sırasında Gürcü vatandaşı S.A'nın hareketlerinden şüphelenen polis kontrol için bavulunu açtırdı. S.A'nın bavulunun açmasının ardından polis şaşkına döndü. Bavul açılınca içerisinden 38 yaşında bir kadın çıktı. Son yılların en ilginç kaçakçılık olayına imza atan polis çantadan çıkan M.M'yi gözaltına aldı. Yakalanan M.M'nin Türkiye'de uzun yıllar bulunduğu ancak vize ihlali nedeni ile Türkiye'den 3 ay önce sınır dışı edildiği ortaya çıktı.

Yine Sarp Sınır Kapısı’nda orta yaşlarda Gürcü bayanın eteğinin içine sigaraları zula yapmaya çalışması da cep telefonu kameralarına yansıdı.

ARABANIN GİZLİ BÖLMESİNDEN KADIN ÇIKTI

Öte yandan yine Sarp sınır kapısından geçen bir otomobilden şüphelenen ekipler aracı durdurdu. Yapılan aramalarda aracın alt kısmına yapılmış gizli bölmeden bir kadın çıktı. O anlar ise kameralara saniye saniye yansıdı.

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