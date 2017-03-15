Bayanlar göz makyajına dikkat

Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Şeyda Atabay, “Gözlerimiz dünyaya açılan penceremiz, görme işlevi ve hayatla bağımızda en önemli organlardan olan gözlerimiz aynı zamanda yüzde en çok dikkat edilen, sağlığın, yorgunluğun, sevincin, üzüntünün, yaşın ve hislerin dışarıya yansıtıldığı yerdir. Ve en çok dikkat edilen gözlerin makyajı ve temizliği de bir o kadar önem taşır. Göz makyaj tekniklerinden bahsetmekten ziyade göz makyajı yaparken gözlerimizi nasıl koruyabiliriz bu konuya değinmek gereklidir” dedi.

Öncelikle makyaj malzemeleri olarak temiz ürünlerin seçilmesi gerektiğini ifade eden Atabay, “Bunların da belirli bir kullanım süreleri olduğu unutulmamalıdır. Güvenilir markalar kullanılmalı ve makyaj malzemelerinin özellikle göz için olanların kişiye has olması gerektiği ve başkasına, arkadaşa ait ürünlerin kullanılmaması gerektiğine özellikle dikkat edilmelidir. Herhangi bir göz enfeksiyonu geçirildiğinde kullanılan tüm ürünlerin değiştirilmesine önem verilmelidir. Göz makyajı yaparken kirpiklerin dış kısmına uygulanması gerektiği, kesinlikle göz ile temas halinde olan göz kapağının iç kısmına ürün uygulanmaması gerektiğine dikkat edilmelidir. Çünkü buraya uygulanan boya bileşimleri göz iç kısmına ulaşıp gözyaşı sıvısına karışır ve gözümüzün korunması ve nemlenmesinde görevli olan gözyaşı kalitesini bozar, bu da sonuç olarak görmeyi bulanıklaştırabilir ve enfeksiyonlara sebep olabilir. Bu durum, kişi kontakt lens kullanıyorsa ciddi kornea hastalıkları, hatta ülserlerine zemin hazırlamaktadır” açıklamasında bulundu.

“Kronik göz kapağı sorunlarına çare göz kapağı şampuanı”

Kirpiklerin iç kısmına uygulanan makyaj ürünlerinin burada bulunan salgı bezleri uçlarını tıkayarak halk arasında arpacık olarak bilinen göz kapağı enfeksiyonlarına sebep olabildiğini kaydeden Dr. Atabay, “Göz makyajı uygulayan bir kişi gece yatmadan önce buradaki boya kalıntılarını mutlaka temizlemelidir. Bunun için öncelikle makyaj temizleme solüsyonları kullanılmalı, daha sonra göz çevresindeki kalan tüm toksik maddeleri uzaklaştırmak için göz kapağı şampuanı olarak eczanelerde satılan ürünlerle son temizlik tamamlanmalıdır. Göz kapağı şampuanları düzenli olarak diş fırçalama gibi sabah akşam uygulanması önerilen ürünlerdir. Çünkü tüm gün açık ortamda olan ve çeşitli tozlara, gözle görülemeyen partiküllere maruz kalan gözlerimiz ve göz kapaklarımız temizlenmedikçe kronik göz kapağı sorunlarına neden olmaktadır” ifadelerini kullandı.

Dr. Atabay, “Göz çevresi makyaj temizleme işlemini yapmayan kişilerde zamanla alerjik hastalıklar, kronik enfeksiyonlar, göz çevresi kırışıklıklarında artma, göz çevresi ödemi, arpacık oluşumu gibi pek çok hastalık görülmesi riski artmaktadır” şeklinde konuştu.