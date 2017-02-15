Bayar: "Kıbrıs sorunu 1821’den beri devam ediyor"

Tuğçe Ülkü Aydın

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği, TMT’nin ilk bayraktarı Albay Rıza Vuruşkan’ın 38. ölüm yıl dönümü nedeniyle anma töreni düzenledi.

TMT Mücahitler Derneği Genel Merkezi’nde yer alan anma törenine, Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, bazı milletvekilleri, Lefkoşa Polis Müdürü Yüksel Göymen, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanları temsilcileri katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende, Erenköy Mücahitler Cemiyeti Temsilcisi Ahmet Yıldırım ile Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Başkan Yardımcısı Celal Bayar birer konuşma yaptı. Konuşmaların ardından mücadelede katkısı olanlara madalyon takdimi yapıldı.

Anma etkinliğinde ayrıca Barış Harekatı gazisi, araştırmacı-yazar emekli Yarbay Atilla Çilingir’in “Kıbrıs Yes Be Annem” kitabının tanıtımı da yapıldı.

YILDIRIM: “ERENKÖY DİRENİŞİNİN MİMARI…”

Erenköy Mücahitler Cemiyeti Temsilcisi Ahmet Yıldırım törende yaptığı konuşmada, Albay Rıza Vuruşkan’ın Erenköy Direnişi’nin mimarı, Kıbrıs Türklerinin varoluş mücadelesinde emeği geçen büyük bir komutan, ender subaylardan biri olduğunu anlattı.

Vuruşkan’la Erenköy Direnişi sırasındaki anılarını anlatan Yıldırım, Erenköy’de verilen mücadelenin önemine işaret etti.

Vuruşkan’ın büyük bir yeraltı örgütü lideri, onurlu dirayetli bir komutan olduğunu dile getiren Yıldırım, Kıbrıs Türklerinin varoluş mücadelesinde büyük emeği olan Vuruşkan’a Allah’tan rahmet diledi.

BAYAR: “KIBRIS SORUNU 1821’DEN BERİ DEVAM EDİYOR”

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Başkanı Yardımcısı Celal Bayar da, varoluş mücadelesi için canlarını veren şehitler ve ilk Bayraktar Rıza Vuruşkan’ı minnet ve şükranla andıklarını kaydetti.

Kıbrıs Türkünün varoluş mücadelesini ve TMT’nin Kıbrıs Türkü’nün direnişindeki yerini aktararak Rıza Vuruşkan’ın biyografisini okuyan Bayar, Kıbrıs sorununa da değindi.

Günümüzde Rum ve Yunan tarafının “Kıbrıs sorunu 1974’te başladı ve işgal sorunudur” dediğini anımsatan Bayar, bu söylemlerle dünyanın kandırılmaya çalışıldığını, Kıbrıs sorununun “Enosis” sorunu olduğunu söyledi.

Bayar, “Kıbrıs sorunu, Megali İdea’nın bir gereği olarak Kıbrıs’ın Yunanistan’la birleşmesidir ve 1974’te başlamadı, 1821’den beridir devam etmektedir” dedi.

Avrupa’nın Türkiye’yi dışlayarak, Kıbrıs’ı Rum idaresi altında Yunanistan’a bağlamaya çalıştığına işaret eden Bayar, Girit’i örnek vererek şöyle devam etti.

“Birleşik Kıbrıs diyerek, hem toprak vereceğiz, hem içimize 80 bin Rum gelecek, hem de AB normları, dört özgürlük geçerli olunca ne iki bölgelilik, ne güvenlik, ne eşitlik, ne de kurucu devletçilik kalır. Anavatan’ın garantörlüğü sulandırılır ve Türk askeri giderse yüz yıllık mücadelemiz ata yadigarı, şehitler diyarı güzel adamızı Girit gibi kaybederiz.”

Barış ve çözüm diyerek devletten vazgeçilmemesi gerektiğini ifade eden Bayar, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın 2015’te başladığı müzakere sürecine de değindi.

Aylar içinde çözüme ulaşılması beklenirken, bugün hala ufukta çözüm görünmediğine dikkat çeken Bayar, “Çünkü Rum’un istediği Türk-Rum eşitliğine ve ortaklığına dayalı federal bir Kıbrıs değildir. Enosis’e açık olacak bir çözüm ve tüm Kıbrıs’a sahip olmaktır” dedi.

Bayar konuşması sonunda, Kıbrıs Türk halkının devletine sahip çıkarak her zaman olduğu gibi anavatan- yavru vatan beraberliğinde Rumlara geçit vermemesi çağrısında bulundu.

Törende daha sonra mücadelede katkısı olanlara madalyon takdimi yapıldı.

Madalyon takdimi sonrasında ise TMT Mücahitler Derneği Genel Sekreteri Emekli Binbaşı Çetin Serez, sağlık sorunları nedeniyle anma etkinliğine katılamayan Barış Harekatı gazisi araştırmacı-yazar emekli Yarbay Atilla Çilingir’in mesajını okudu ve “Kıbrıs Yes Be Annem” kitabının tanıtımı yapıldı.