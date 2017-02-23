Bayern Münih Şampiyonlar Ligi'nde turnuva tarihinin rekorunu kırdı

Sona eren UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunun ilk maçları, önemli istatistikleriyle gündem oluşturdu. Ağların 34 kez sarsıldığı UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunun ilk maçları, organizasyon tarihinin en gollü ayağı oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu turda oynanan toplam 8 karşılaşmanın ardından birçok önemli istatistiğe imza atıldı.

Farklı skorların alındığı maçlarda takımlar 34 kez fileleri havalandırarak, turnuva tarihinin en gollü ayağının gerçekleşmesine vesile olurken, maç başına gol ortalaması ise 4,25 olarak kayıtlara geçti.

Barcelona 4-0 yenildi

Şampiyonlar Ligi tarihinin en başarılı takımları arasında yer alan Barcelona, deplasmanda Paris Saint-Germain'e (PSG) 4-0 yenilerek üst tur şansını oldukça zora soktu.

Organi̇zasyon tarihinde henüz, 4 ve üstü farkla geriye düştüğü eleme turu maçını çevirmeyi başaran hiçbir takım çıkmadı.

Bayern Münih'in bileği bükülmüyor

Evinde Arsenal'i 5-1 yenen Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi'ndeki galibiyet serisini 16 maça çıkararak turnuva tarihinin rekorunu kırdı.

Son 16 turuna kaldığı son 5 turnuvadan elenen Arsenal ise organizasyonda ikinci kez kalesinde 5 golü yine Bayern Münih'ten gördü.

En gollü karşılaşma

Manchester City'nin konuk ettiği Monaco'yu 5-3 yendiği karşılaşma, Şampiyonlar Ligi tarihindeki ilk maçlar arasında en gollü mücadele olarak öne çıktı.