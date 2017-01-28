“Baz istasyonlarınızı söküp köyümüzden defolun”

Edremit köy halkı düzenledikleri protesto eylemi ve basın açıklaması ile tüm yetkilileri göreve çağırarak köylerine dikilen baz istasyonlarının kaldırılmasını istedi. Eyleme Edremit muhtarı Hasan Gülbal ve Karaoğlanoğlu muhtarı Hüdaverdi Tutku ve bölge halkı yanında bazı duyarlı Girne Belediyesi Meclis üyeleri de destek verdi.

Köy halkı adına avukat Ayşe Öztabay tarafından okunan basın açıklamasında Cep telefonu şirketleri Telsim ve Turkcell tarafından iradeleri dışında baz istasyonlarının mahalle içlerine ve evlerinin ortasına dikildiğini belirten bölge halkı 7 aydır sürdükleri mücadelede duyarlılık ve haklı tepkilerine kayıtsız kalan herkesi kınadıklarını belirttiler.

Çocuklarımızın sağlıklı bir çevrede büyüme ve sokağa çıkma hakkını geri istediklerini vurgulayan bölge halkı eylem ve protesto duyurusunun yapıldığı günün ertesine BHTK tarafından yapılan baz istasyonları zararsızdır açıklamasının düşündürücü olduğunun altını çizdiler.

RESMİ ÖLÇÜMLERE GÜVENMİYORUZ VE BAZ İSTASYONUNU REDETME HAKKIMIZI KULLANMAK İSTİYORUZ. BAZ İSTASYONLARINIZI SÖKÜP KÖYÜMÜZDEN DEFOLUN

Resmi ölçümlere güvenmediklerini vurgulayan bölge halkı yaşanılır çevre ve sağlıklı yaşam haklarından güç alarak baz istasyonlar söküleceği güne kadar mücadeleye devam edileceğini açıkladılar.

“Bizlerin sağlığı ile oynayan çocuklarımızın sokağa çıkamadığı , insan sağlığı ve çevrenin tehdit altında kaldığı sırf maddi kazanç uğruna bölge halkının iradesi dışında yapılan böylesi tecavüzlere KAYITSIZ KALAN TÜM YETKİLİLERE DE CEVABIMIZI GÜNÜ GELDİĞİNDE SANDIKTA GÜNÜ GELDİĞİNDE BAŞKA BİR ZEMİNDE VERECEĞİMİZDEN DE KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN” sözleri ile sürdürdükleri açıklamada Edremit Köy muhtarı Hasan Gülbal’a da desteği ve duyarlılığından dolayı teşekkür eden köy halkı 7 aydır sürdürdükleri mücadelenin devam edeceği belirtildi.

Dünya baz istasyonları konusunda ayaklanırken, protestolar yapar ve davalar açarken, tüm yetkililer ile yerel yöneticilerden Baz istasyonlarının yaşam alanlarının dışına çıkarılması için cesur kararlar vermelerinin talep edildiği açıklamada yerel yöenticiler ile devlet yetkililerinin alacakları cesur kararlarda en büyük dayanakları ve destekçilerinin kendileri olacağının altını çizdiler.

ŞİRKET YETKİLİLERİ: “HAKLISINIZ ANCAK KALDIRAMAYIZ EMSAL OLUR.”

Köy halkı yaptığı açıklamada ayrıca 7 aydır sürdürdükleri mücadelede adını şimdi açıklamayacakları şirket yetkilisinin kendilerine hak verdiğini de savunarak köy halkı iradesi dışında dikilen baz istasyonlarının kaldırılmasını devam eden davalar ve diğer talepler için emsal olacağından korkulduğundan kaldırılmadığı ifade edildi.

Baz istasyonlarının kurulmasında ve bu hizmetin verilmesinde tesisin kullanılması sonucu olabilecek kişi veya toplu sağlık sorunlarından, hukuk kurallarının bir gereği olarak doğan veya doğabilecek zararlardan tesis sahibi ve kiralayanlar da sorumluluğu bulunduğunu ifade edilen açıklamada kullanılan limitler yönetmelikte belirtilen limitlere uygun olsa bile, zararların olmayacağı anlamına gelmediğini ve zararın insan sağlığı ve yaşamı ile ilgili olduğu gözetildiğinde, ikinci değere yani iletişime önem verilmesini analamakta güçlük çektiklerinin de altını çizdiler.

ÇOCUKLARIMIZIN SOKAĞA ÇIKMA ÖZGÜRLÜĞÜNÜ VE SAĞLIKLI BİR ÇEVREDE BÜYÜME HAKLARINI GERİ İSTİYORUZ

Baz istasyonları etrafa elektromanyetik radyasyonun bir katmanı olan mikrodalgalar yaydığının belirtildiği açıklamada ayrıca “çocuklarımızın sağlıklı bir gelecekleri olmasını ve sağlıklı bir çevrede büyümeleri yanında sokağa çıkma özgürlüklerini ve sağlıklı bir çevrede büyüme haklarını geri istiyoruz” ifadeleri dikkat yer aldı.

“HİÇBİR HİZMET İNSAN YAŞAMINDAN ÖNEMLİ DEĞİLDİR.”

Baz istasyonlarının yaydığı elektromanyetik radyasyonun, ciddi sağlık problemleri arasındaki ilişkinin ispatlandığının da belirtildiği açıklamada baz istasyonlarının xararlı ışınlarına maruz kalan bölgelerde ciddi anlamda kanser vakalarına, hamile kadınların düşük yapmalarına, sakat doğumlara ve burada sayamadığımız bir çok olumsuz sağlık sorunlarına yol açtığına vurgu yapılarak hiçbir hizmet, insan yaşamı kadar öncelikli ve önemli olmadığı, köyümüzden, mahallemizden, sokağımızdan ve evimizden Baz istasyonunun kaldırılmasında bölge halkından desteklerini esirgemeyen tüm kesimlere teşekkür edildi.

Protesto eylemi ve basın açıklaması baz istasyonun dikildiği apartmana siyah çelenk konulması ile sona erdi.