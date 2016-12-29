Bazı araçlardan sopalar çıktı

Suna Erden

Lefkoşa Polis Müdürlüğüne polis ekipleri Başkentte huzur operasyonu düzenledi

Ülke genelinde rutin kontrollerine ara vermeden devam eden polis teşkilatı dün de Lefkoşa’da huzur operasyonu düzenledi. Lefkoşa Polis Müdürlüğüne polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik ve asayiş kontrollerinde işyerleri ve araçlar denetlendi. Polis, Yakın Doğu Bulvarı, Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu (Hocaoğlu Petrol yakınları) ve Şht. Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinde gerçekleştirdiği trafik kontrollerinde 200 motorlu aracı kontrol etti ve suç işlediği tespit edilen 22 kişi aleyhine yasal işlem yaptı.Polis bazı araçlarda da taşınması suç olan tahta sopalar ele geçirdi.