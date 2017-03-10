Bazı örgütler Mağusa Hayvan Barınağı'nda eylem düzenleyecek

Bağımsızlık Yolu, Altın Patiler Derneği ve Sessiz Kullar Derneği, Mağusa Hayvan Barınağı'nda yaşanan sorunları protesto etmek için yarın saat 14.30'da eylem düzenleyecek.

Baraka Kültür Merkezi, Akdoğan Fikir ve Sanat Atölyesi ve MAGEM'in de destek vereceği eylemin çağrı metni ise şöyle:

“Haydi, Mağusa Barınağı’na Eyleme! Kimseler Yokken...

İyi barınak olmadığının farkındayız. Ancak yaşadığımız koşulları düşündüğümüzde yani dostlarımızın zehirlendiğini, dövüldüğünü, öldürüldüğünü, açlığa terk edildiğini ya da sokakta her türlü olumsuz davranışa maruz kaldıklarını düşündüğümüzde barınak bir nevi kurtarıcı olabiliyor.

Ama nasıl? Yavrular sorumsuzca, yetişkinlerle aynı yere konmadığında; hastalıklar düzenli kontrol ve tedavi edildiğinde; ötenazi keyfi şekilde uygulanmadığında; kısırlaşma işlemi yapıldığında; çipleme/ruhsatlama kontrolleri yapıldığında; dostlarımız mesai saati kavramı olmadığının bilinciyle haftanın yedi günün 24 saati onlarla ilgilenildiğinde bir barınağa kurtarıcı ve rehabilite edici diyebiliriz ancak. Saydıklarımızın neredeyse hiçbiri Mağusa Barınağında yok.

Bu nedenle biz Mağusa Belediyesinin yaptığı gibi gurur duyulacak değil eleştirilecek bir yer olarak bakıyoruz barınağa. Bu yüzden de haydi protesto edelim diyoruz.”