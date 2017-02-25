Bebeğiniz sürekli ağlıyorsa hemen ayağına bakın!

Karnı tok, altı temiz, gazını çıkardınız, görünürde hiçbir hastalığı yok, iyi de uyudu ancak bebeğiniz bir türlü ağlamayı kesmiyor mu? Bebeğinizin ağlamasının sebebi hiçbir ebeveynin aklına kolay kolay gelmeyecek cinsten bir şey olabilir.

Çorabın içinde kalan bir tel saç, bebeğinizi bir türlü sakinleştirememenizin sebebi olabilir. Bir tel saç bebeğin ayak parmaklarına dolanarak kan dolaşımının durmasına ve büyük bir acıya sebep olabilir.Zamanında fark edilmediğinde ise bebek parmağını kaybedebilir. Saç parmağa dolandıktan bir süre sonra fark edilmesi daha da zorlaşır çünkü parmak şişer ve saç ete gömülür. Bu fenomene saç turnikesi adı veriliyor.

Scott ve Jessica Walker isimli genç bir çiftin bebeği hiçbir sebebi olmamasına rağmen bütün gün ağlıyordu. Bebeği sakinleştirmek için her yolu deneyen Jessica, çoraplarını çıkardığında bebeğin ayak parmağının şişip kızardığını fark etti.

Bebeğin parmağındaki saç bir büyüteç ve cımbız yardımıyla çıkarılarak korkunç son önlendi. Bu durum oldukça nadir görülse de uzmanlar aileleri uyarıyor.