Bebek sahibi olmayı ertelemeyin

Eurofertil Tüp Bebek Merkezi’nden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı ve 'Bebek İstiyorum' kitabının yazarı Dr. Hakan Özörnek, bebek sahibi olmayı erteleyenlere ''keşke'' dememeleri için tavsiyelerde bulundu. Dr. Özörnek, yaş konusunda kadınları uyardı ve doğru zamanda anne olmaları konusunda onları teşvik etti. 20’li yaşların, gebe kalınması için ideal yaşlar olduğunu belirten Dr. Özörnek, ''Bu dönemde aylık yüzde 25 olan gebe kalma şansının yaş ilerledikçe düşüyor. Kadınların ideal üreme çağı 20-35 yaş arası. 35 yaşından sonra kadının doğurganlığında azalma oluyor. 40 yaşından sonra ise bu azalma hızlanarak, 44 yaşında yüzde 1’e düşüyor'' dedi.

Kadınlara uyarılarda bulunan Dr. Özörnek, ''Doğal gebelik ve tüp bebek tedavisiyle 30 yaşındaki bir kadının hamile kalma olasılığı yüzde 94 iken bu oran, 35 yaşında yüzde 86’ya, 40 yaşında ise yüzde 64’e düşüyor. 40 yaşında normal yollardan hamile kalamayan ve tüp bebek tedavisi uygulanan kadınların ancak yüzde 17’si hamile kalabildiği için 'Nasıl olsa tüp bebek tedavisi var, çocuk için hiçbir zaman geç kalmam' gibi bir düşünce akıldan geçmesin. Çiftler, bebek sahibi olmayı ertelememeli ve en kısa sürede üreme sağlığıyla ilgili testlerini yaptırmaları gerekir'' diye konuştu.

Yumurta ve spermlerin dondurulması ve kanuni izni

Dr. Özörnek, son yıllarda sıkça sorulmaya başlanan 'Üremeyi koruyarak nasıl yaşlanabiliriz ve ileri yaşlarda nasıl çocuk sahibi olabiliriz?' sorularına, "Bunların tek yolu, yumurta ve spermi dondurmak" cevabını verdi.

Pek çok ülkede isteğe bağlı olarak yumurta dondurma işlemine izin verildiğini belirten Özörnek, sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye’de ise kanser hastalarına, üreme organlarıyla ilgili ameliyat geçirmek zorunda olan erkeklere ve kadınlara üreme hücrelerini dondurma izni kanunlarla veriliyor. Fakat halen geç yaş evliliklerinde üremenin korunmasına kanunen izin verilmiyor. Türkiye’de yönetmelik değişirse, merkezlerimiz bu hizmeti vermeye başlayabilecek. Kadınların gebelik yüzdelerinin düşmesi, yumurtanın yaşlanmasına bağlı olduğu için, yumurtalarını dondurmayı talep edebilecekler. Bu biyolojik saatimi durdurayım, ne zaman istersem o zaman çocuk sahibi olayım anlamına geliyor. Yumurta korunabiliyorsa, rahim yaşlanmadığı için kadınlar 50 yaşında da çocuk doğurabilecek noktaya gelebiliyorlar. Yumurtanın yaşlanmasının durdurulması için tek yol var, o da yumurtaların dondurulması.”

Üreme check-up’ının önemi

Gelişmiş ülkelerde çocuğun planlanarak yapıldığını söyleyen Dr. Özörnek, "Üremede check-up kavramının artık gelişmesi ve yerleşmesi gerekiyor. Evlendik, çocuk olursa olur, olmazsa olmaz diye bir şey yok. Eğer çocuk yapmayı planlıyorsanız başınıza gelebilecek kötü sürprizleri önceden engellemeniz lazım" ifadelerini kullandı.

Yapılması gereken testler hakkında bilgi veren Dr. Özörnek, "Kadında yumurtalık deposunu gösteren, erkekte ise spermin durumunu belirleyen çok basit testler var. Teknolojinin gelişmesiyle artık gerçek bilgiye en doğru haliyle ulaşabiliyoruz. 'Anti müllerian' (AMH) adlı hormonun yumurtalığın içindeki yumurta kapasitesini ortaya koyuyor. Bana göre kadının menopoza girme yaşını da yaklaşık olarak söyleyen bu testin en önemli özelliklerinden biri de adet döneminin herhangi bir zamanında yapılabiliyor olmasıdır. Erkeklerde de sperm testinin kadınlardaki AMH testi gibi erkeğin üreme kapasitesiyle ilgili detaylı bilgi veriyor" şeklinde konuştu.