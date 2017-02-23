Bedi’s artık halkın değil

Nadire Bahadi

Mağusa ve civar köylerin yıllardan beri dilediği zaman gidip piknik yapabileceği tek ve tarihi Salamis Harabeleri’nin yanı başındaki orman arazisi özelleştirildi, tellerle hudutları belirlenen piknik alanının kapısına kilit vuruldu.

Vatandaş artık dilediği zaman gittiği piknik alanına belirli saatlerde gidebilecekken, piknik alanındaki işletmeye masalar için ücret ödeyecek.

10 yıllığına kiralanan alana ahşap bina yapılmasının yanında, orman arazisine beton dökülerek tuvalet yapıldı.

Mart 9’u pikniği hazırlığındaki Yeniboğaziçi Kadınlar Derneği ise ön keşif için gittikleri Bedi’s’te karşılaştıkları manzara karşısında şok yaşadı.

Halkın piknik alanının özelleştirme adı altında dönemin Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hakan Dinçyürek tarafından yandaşlarına peşkeş çekildiğini savunan Kadınlar Derneği, alanın özelleştirilmesine tepki gösterdi.

Kamusal alanın tellenip halkın girişinin yasaklanmasını kınadıklarını belirten kadınlar, Bedi’s piknik alanın geri kazanılması için girişim başlatıyor.

Şahali: Bedis piknik alanı halkın halkın kalmalıdır

Yeniboğaziçi Kadınlar Derneği Sözcüsü Avukat Nazenin Taşçıoğlu Şahali, yıllardır halka açık olan piknik bölgesinin özelleştirilmesi ile şokta olduklarını açıklayarak, Mart 9’u organizasyonu nedeni ile ziyaret edilen piknik alanında çevreye yapılan tahribatın kabul edilebilir olmadığını söyledi.

Köy halkının özelleştirilip ikiye bölünen piknik alanında yaşanan doğa tahribatı karşısında huzursuz olduğunu dile getiren Şahali, yaşanan sorunun şahıslarla alakalı olmadığını, halka ait bir alanın halka kapatılarak çevreye zarar verilmesi ile ilgili olduğunu kaydetti. Şahali Bedis’in halka ait olduğunu ve öyle kalması gerektiğini ifade ederek özelleştirmeye tepkili olduklarını dile getirdi.

“Önce Kamp-Der, şimdi Bedi’s”

Yıllar önce Kocareis’e yakın kamp alanı olarak kullanılan ormanlık alanın bir anda etrafının tellenip halkın kullanımına kapatılarak Kamp-Der’e kiralandığını söyleyen Şahali, ardından Salamis Harabeleri’nin yanı başındaki park alanındaki orman arazisinin kiralanıp bölgeye ahşap kulübe inşa edildiğini kaydetti.

Sırada halkın tek piknik alanı olan Bedi’s’in olduğunu söyleyen Şahali, yapılanların gayri yasal olduğunu savundu. Şahali halkın tepki göstermediği sürece halka ait yerlerin bu şekilde birilerine peşkeş çekileceğini ifade ederek harekete geçme zamanının geldiğini ve bu gidişata dur demek gerektiğini belirtti.

Yetkililer göreve çağrıldı

Mart 9’u pikniğinin geleneksel olarak yapılan ve 1974 yılından önce Güney’de yaptıkları kültürel bir etkinlik olduğunu söyleyen avukat Nazenin Taşçıoğlu Şahali, “artık her yıl bu etkinliği yaptığımı alan etkinliğin yapılmasına uygun değil. Bu yaşanan kültürel değerlerimizin yok olmasına sebep olduğu için derhal bu peşkeşe son verilmesi gerekir” şeklinde konuşarak yetkilileri bu durumun düzeltilmesi için göreve çağırdı. Yeniboğaziçi Kadınlar Derneği, Salamis Harabeleri’nin yanı başında olması nedeni ile sit alanı olan piknik alanında yapılan doğa tahribatının sorumlularının ortaya çıkması yönünde de çağrıda bulundu. Dernek üyeleri ayrıca, halkın kullanımına açık olan ormanı ve piknik alanının kullanımını hangi makam, kim, nasıl, hangi yasaya ve yetkiye dayanarak özelleştirildi, ihale yapıldı mı, ağaç kesimlerine kimin izin verdi, sorularının yanıtını da istedi.

Cumartesi günü eylem düzenleniyor

Bedis piknik alanının halkın elinden alınmasına sessiz kalmayacaklarını belirten avukat Nazenin Taşçıoğlu Şahali, halka ait olan alanların her geçen gün keyfi uygulamalarla birilerine peşkeş çekilmesine razı olmayacaklarını ve bunun peşini bırakmayacaklarını belirtti. Temizlik gerekçesi ile ille birilerine verilmesi gerekirse belediyeye verilsin ve belediye orayı halkın kullanımına hazırlasın” diyen Şahali, bu şekilde çevreye verilen zararın sonlandırılmasını istedi. Yasal yollara müracaat ederek halkın haklarının savunucusu olacaklarını belirten Şahali, bu amaçla 25 Şubat Cumartesi günü saat 14:30’da Bedis’te eylem düzenleneceğini ifade etti. Şahali tüm halkı seslerini duyurmaya davet etti.

Demir: Belediyelerin yetkileri hükümet tarafından gasp ediliyor

Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Katip Demir’de Bedi’s piknik alanının özelleştirilmesine tepkili olduğunu dile getirdi. 2002 yılından beri Bedi’s’in belediyenin kontrolüne verilmesi için defalarca ilgili bakanlığa müracaatta bulunulduğunu ifade eden Demir, talebin her seferinde reddedildiğini kaydetti. Hem Kamp-Der’in hem de Bedis’in özelleştirilme adı altında kiralanarak halkın bu haktan mahrum bırakıldığını kaydeden Demir, belediyelerin yetkilerinin hükümetler tarafından gasp edildiğini merkezi yönetim zihniyetinin oluşturulmaya çalışıldığını belirtti. “Avrupa’dan bahsediyoruz ancak devletin Avrupa ülkelerindeki belediyelerin yetkilerine bakması gerekir” diyen Demir, yapılan yanlıştan bir an önce geri dönülmesi gerektiğini kaydetti.