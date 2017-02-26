Bedi’s piknik alanında eylem

İbrahim Diran

Yeniboğaziçi Kadınlar Derneği, Bedi’s Piknik Alanının bir bölümünün, “özel bir şahsa kiralanmasını, halkın serbestçe kullanılmasının engellenmesini ve piknik alanının telle ikiye ayrılmasını” düzenlenen eylemle protesto etti.

Bedis Piknik Alanı’nda, “Bedi’s Piknik Alanı’nda Çevre Katliamına Dur Diyoruz” sloganıyla düzenlenen eyleme, 14 örgüt ve siyasi parti destek belirtti.

"HALKIN KULLANIMINA KAPATILDI"

Dernek Sözcüsü Nazenin Taşçıoğlu Şahali tarafından okunan basın bildirisinde, söz konusu piknik alanının bir bölümümün kiracı tarafından halkın serbest kullanımına kapatıldığı, ücretli uygulamalara geçildiği, birinci derecede SİT alanı olmasına rağmen üzerine betonarme inşaat yapıldığı, otopark için ağaçların kesildiği belirtildi.

Piknik alanının bir kesiminin Kasım 2016’da Supi Yıldız ile Şenay Kadı’ya kiralandığını kaydedilen açıklamada, bölgede yapılanlarla söz konusu sözleşmenin ihlal edildiği ileri sürüldü.

İlgili bakanlıktan söz konusu kiralama için ihale yapılıp yapılmadığı konusunda açıklama da talep edildi.

“BAHAR ŞENLİKLERİ DE ENGELLENECEK”

Piknik alanının telle ikiye bölünmüş olması ve bir bölümünün halkın serbest kullanımına kapatılmasından dolayı köylünün geleneksel bahar şenliklerinin yapılmasının da engellendiği kaydedilen açıklamada, “Şu anda piknik alanı elimizden alınmıştır. Piknik alanının halkın serbestçe girişine kapatılması kabul edilemez” denildi.

Yeniboğaziçi sınırları içerisindeki, Kamp-Der idaresindeki kamp alanının bugün halkın serbestçe kullanımından çıkmış bir durumda olduğu kaydedilen açıklamada, “İkinci bir Kamp-Der vakası istemiyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Bölgenin birinci derecede arkeolojik alan olması dolayısıyla Eski Eserler Dairesi’nin söz konusu bölümde yapılan betonarme işlerden dolayı göreve çağrıldığı açıklamada, Karpaz bölgesinde benzer bir olayda hukuk süreciyle gayrı yasallığın ortadan kaldırıldığı kaydedildi.

Eyleme Mormenekşe Kadınlar Birliği Derneği, Yeniboğaziçi Doğan Spor Kulübü, Cumhuriyetçi Türk Partisi, Toplumcu Demokrasi Partisi, Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler, Halkın Partisi, Bağımsızlık Yolu, Yeşil Barış Hareketi, Mormenekşe Kadınlar Birliği Derneği, Mağusa Kadın Merkezi Derneği, Girne İnisiyatifi, Mağusa Kültür Derneği, Yeşil Barış Hareketi destek verdi.

YILDIZ: “HALK ALANI SERBESTÇE KULLANABİLECEK”

Söz konusu alanın kiracılarından Supi Yıldız, TAK’a yaptığı açıklamada, bölgeyi iki bölüme ayıran tellemenin Bakanlık tarafından yapıldığını, betonarme işlerinin de engellilere hizmet verebilmek için yapıldığını kaydetti. Yıldız, alanın halk tarafından serbestçe kullanılabileceğini de söyledi.

TALAYKURT: “BELEDİYE DE İSTEDİ, VERİLMEDİ”

Yeniboğaziçi Belediyesi Meclis Üyesi Atalay Talaykurt, belediyenin de söz konusu bölgeyi kiralamak için başvuruda bulunduğunu, bunun belgesinin de mevcut olduğunu, ancak kendilerine belediyeye verilmesinin uygun olmadığı şeklinde yanıt verildiğini kaydetti.

ZURNACILAR: “KAMU YARARINA ÇALIŞAN ÖRGÜTLERE VERİLMELİ”

Yeniboğaziçi Doğan Spor Kulübü Asbaşkanı Mustafa Zurnacılar, halkın kullandığı alanların kamuya hizmet eden örgütlere verilmesi yerine kişilere kiralanmasını, söz konusu alanda çalışmaların yer aldığı üç aylık zamanda yetkili kurumlar tarafından kaçak çalışmalara ses çıkarılmamasını kınadı.

Zurnacılar, halkın kullanımına yönelik alanların kamu yararına çalışan örgütlere verilmesi gerektiğini kaydetti.

ANGOLEMLİ: “KONUYU MECLİS’E TAŞIYACAĞIM”

Toplumcu Demokrasi Partisi Gazimağusa Milletvekili Hüseyin Angolemli, “Dağıtacak birşey kalmadı, şimdi sıra herkesin kullandığı alanlara geldi” dedi ve konuyu Meclis’e taşıyacağını söyledi.

ŞAHALİ: “YAPILAN BETONARME SUÇ TEŞKİL EDİYOR”

Cumhuriyetçi Türk Partisi Gazimağusa Milletvekili Erkut Şahali, söz konusu bölgenin Salamis antik kentin sınırları içerisinde olmasından dolayı yapılan betonarme işlerin suç teşkil ettiğini söyledi.

Şahali, hükümetin, Girne ve Gazimağusa’da da özel kişilere SİT alanlarını kiraladığını savundu ve bu uygulamayı eleştirdi.

UMMANEL

Mormenekşe Kadınlar Birliği Başkanı Erşen Ummanel, piknik alanını halkın serbestçe kullanımının engellenmesini ve betonarme işler yapılmasını eleştirdi.

ÇİÇEKSEVEN

Halkın Partisi’nden İbrahim Çiçekseven, piknik alanının özel şahsa kiralanmasının “peşkeş” olduğu görüşünü ifade ederek buranın halkın malı olarak kalması gerektiğini söyledi.

KAYA

Yeşil Barış Hareketi’nden Tuğberk Kaya, piknik alanındaki durumu “hukuk tanımazlık” olarak niteledi ve piknik alanının küçük zümrelere verilmesinin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

EMİROĞULLARI

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler’den Mustafa Emiroğulları ise bölgenin özel kişiye kiralanmasını ve beton yapılara müsaade edilmesini kınadı.

Emiroğulları, Gazimağusa’da alışveriş merkezi yapılmak üzere 12 dönümlük bir alanın kiralanmasına karşı da eylem yapılması gerektiğini söyledi.