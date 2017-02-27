Bedi's'in kiralanması Meclis'te tartışıldı

TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli, Bedi’s ormanları kira sözleşmesinin iptal edilerek, halkın malının halka devredilmesini istedi.

Belediye ve halkın fikirlerinin alınması gerektiğini vurgulayan Angolemli, kadınlar tarafından yapılan eylemi memnuniyetle karşıladığını söyledi.

Angolemli, bölgede çevre kirliliği yaşandığını ancak bunun tüm piknik alanları ve sahiller için geçerli olduğunu, dolayısıyla çevre temizliğine yönelik hükümetin önlem almasını istedi.

DİNÇYÜREK

Bağımsız Milletvekili Hakan Dinçyürek, Bedi’s ormanında şu anda faaliyet yapan kişilerle kendi bakanlığı döneminde sözleşme yapılmadığını ancak bu kişilerin aile yakınlarıyla sözleşme yapıldığını ve söz konusu sözleşmenin maddelerinde halkın girişinin kısıtlanamayacağının belirtildiğini kaydetti.

Dinçyürek, kira sözleşmesinin herhangi bir maddesine uyulmadığında koşulsuz tek taraflı fesih edilebileceğini söyledi.

Hakan Dinçyürek, orada yeni bir sözleşme yapıldığını ve konunun kendisiyle ilgili olmadığını belirterek, kendi yaptığı sözleşmenin şimdiki bakan tarafından iptal edildiğini ifade etti.

Dinçyürek, o dönem Eski Eserler Dairesi’nden alınan görüşün ise burasının 1. Derece sit alanı olduğu ve tek bir çivi bile çakılamayacağı yönünde olduğunu belirtti.