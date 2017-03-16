Bekiroğlu: "Geri dönüşümden hem çevre hem inşaat sahipleri kazançlı çıkacak"

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Erdoğan Bekiroğlu, Kanal T'de yayınlanan "Yarın Geç Olabilir" programında, Birliğin sorumluluğunu alarak çalışmalarını sürdürdüğü “Kazı, Yıkım ve İnşaatlardan Çıkan Atıkların Yönetimi ve Geri Dönüştürülmesi” projesi ile ilgili detayları anlattı. Proje hayata geçtiğinde hem çevrenin hem de inşaat sahiplerinin kazançlı olacağını vurgulayan Bekiroğlu, "Atık tesise girecek, geri dönüştürülecek ve çıkacak ürün satılarak buradan bir gelir elde edilecek. Çevre Bakanlığı ile imzalanan protokolde de belirtildiği gibi tesisten elde edilecek net gelirin yüzde 50’si inşaat kirliliğin kaldırılması ve ağaçlandırma da dahil çevre rehabilitasyonuna harcanacak" dedi.

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Erdoğan Bekiroğlu, Kanal T'de yayınlanan "Yarın Geç Olabilir" programında, bir süredir Birlik önderliğinde sürdürülen “Kazı, Yıkım ve İnşaatlardan Çıkan Atıkların Yönetimi ve Geri Dönüştürülmesi” ve yeniden ekonomiye kazandırılması ile ilgili detayları anlattı.

Birliğin birçok etkenden dolayı bu projeye adım attığını anlatan Bekiroğlu, "Etkenlerden biri çevre duyarlılığı, ikincisi sektör üzerinde oluşan olumsuz algının yıkılması, üçüncüsü ekonomik faktörlerdir" dedi.

"PROJE İVME KAZANDI"

İnşaat atıklarının yönetimi ve geri dönüşümü konusunda yapılan çalışmalar ve gelinen aşama hakkında bilgi veren Bekiroğlu şunları kaydetti:

"Projemizi geçen hafta düzenlediğimiz bilgilendirme toplantısı ile kamuoyu ve potansiyel paydaşlarımızla paylaştık. Bu toplantıda çok yapıcı öneriler ve yorumlar aldık. Bu toplantı ile kamuoyu desteği ararken kamuoyu baskısı oluştu. Böylece proje ivme kazandı.

Bu aşamaya gelene kadar, AB’nin yürüttüğü “Su/Atıksu ve Katı Atık Sektörü Kapasite Geliştirme Projesi 2. Evre Çalışmaları”nda görev alan Çevre Mühendisi Doğuç Veysioğlu ile temasa geçtik. Bu işi beraber yürütmeye başladık. İlk işimiz bir teknik rapor hazırlamak oldu. Şu anda bir taraftan diğer çalışmalar devam ederken, bir taraftan da fizibilite çalışmalarını sürdürmekteyiz. Aynı zamanda, bu çalışmaların sonlanması ile daha da netleşecek olan yönetim sistemi üzerinde çalışmaktayız.

Ayrıca, Çevre Mühendisi ve Katı Atık Uzmanı Sibel Paralik ile görüştük. Sibel Hanım Birliğimiz adına ve AB ile temas halinde projenin teknik raporu ile ilgili çalışmaları yürüttü. Şimdiki aşama ise bu teknik rapor doğrultusunda bir fizibilite çalışmasıdır."

"TESİS İÇİN ARAZİ HAZIR"

"Çevre Bakanlığı ile bu doğrultuda bir işbirliği protokolu imzaladık. Buna göre tesisin kurulması için bize Haspolat'ta bir arazi verildi. Ancak bu işin sürdürülebilir olması için çeşitli yerlerde arazilere ihtiyacımız olacak. Avrupa Birliği'nin master planı çerçevesinde toplama ve terfi istasyon alanları diye öngördükleri alanlar var. Düşüncemiz bu alanlardan da faydalanmaktır.

Öte yandan, Çevre Yasası altında İnşaat Atıklarının Bertarafı ile ilgili tüzük çalışması tamamlandı. Temennimiz, en kısa zamanda bu tüzüğün ve diğer gerekli yasal düzenlemelerin tamamlanarak hayata geçmesidir. Çünkü bu atıkların yönetiminin doğru ve sürdürülebilir olması için yasal uygulamalar önemlidir.

Ayrıca, projenin yatırım maliyetinin ortaya çıkması lazım. Yatırım maliyeti için ön çalışma yaptık, fonlarla ilgili de çalışma yapıyoruz. Avrupa Birliği'nin fonları ile ilgili başvurularımız da olacak, kendi bütçemizden de kaynak ayıracağız."

"GELİRİN %50'Sİ ÇEVRE REHABİLİTASYONU İÇİN HARCANACAK"

Kurulacak geri dönüşüm tesisi için bugüne kadar atılmış ve şu an atıl olarak duran inşaat atıklarının da hammadde olarak kullanılacağını belirten Bekiroğlu, maddenin tesise atık olarak girip geri dönüştürülerek ürün olarak çıkacağını kaydetti. Çıkan ürünün satılarak gelir elde edileceğini belirten Bekiroğlu, "Çevre Bakanlığı ile imzalanan protokolde de belirtildiği gibi tesisten elde edilecek net gelirin yüzde 50’si kirliliğin kaldırılması ve ağaçlandırma da dahil çevre rehabilitasyonuna harcanacak. Böylece mevcut atık alanlarını da temizleyecek ve rehabilite ederek çevreye verilen zararı da mümkün olduğunca gidermek için çalışacağız" dedi.