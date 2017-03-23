Belçika'da terör saldırısının önlendiği iddiası

Belçika Federal Savcılığı, Anvers kentindeki kalabalık bir sokakta hızla ilerlerken durdurulan araçta, bıçak, silah ve içindeki henüz belli olmayan bir tüp bulunduğunu bildirdi.

Belçika Federal Savcılığından yapılan açıklamaya göre, Fransa plakalı bir araç, saat 10.45'te Anvers kentinde alışveriş merkezlerinin bulunduğu Meir sokağında hızla ilerlerken görüldü. Yayaların can güvenliğini tehlikeye atan araca, askerler müdahale etti. Olay yerinden kaçan araç daha sonra Anvers polisi tarafından durduruldu.

Aracın 1977 Fransa doğumlu ve vatandaşı olan sürücüsü Muhammed R. gözaltına alındı. Yapılan aramada araçta bıçak, silah ve içindeki araştırılan bir tüp bulundu.

Açıklamada, "Bu unsurlar ve dün Londra'da yaşananlar dikkate alınarak dosya Federal Savcılığa verildi." denildi. Federal Savcılık, genellikle büyük çaplı olaylara bakıyor.

Gelişme üzerine kentte güvenlik önlemleri artırıldı. Belçika medyası, muhtemel bir terör saldırısının önlendiğini, Tunus asıllı sürücünün askeri kamuflajlı olduğunu yazdı.

Belçika Başbakanı Charles Michel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin harika bir iş yaptığını ifade ederek, durumu yakından takip etmeyi sürdürdüklerini belirtti.

Söz konusu olayın, 32 kişinin öldüğü Brüksel terör saldırılarının yıldönümünden bir gün sonra gerçekleşmesi dikkati çekti.