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Belçika'da tren kazası: 1 ölü, 13 yaralı

Belçika'da tren kazası: 1 ölü, 13 yaralı

Belçika'da bir yolcu trenin raylardan çıkması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 5'i ağır 13 kişi yaralandı.

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Belçika'da bir yolcu trenin raylardan çıkması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 5'i ağır 13 kişi yaralandı.

Le Soir gazetesine göre, kaza Brüksel seferini yapan yolcu treninin, yerel saatle 13.09'da başkentin 30 kilometre doğusundaki Leuven istasyonundan hareket etmesinden hemen sonra yaşandı.

Raydan çıkan trenin 2 vagonun yan yattığı kazada, ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı. Yaralılardan 5'inin durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Kaza sırasında trende 100 yolcu bulunduğu açıklandı. Kazanın ardından, Brüksel ile Liege arasındaki tren seferleri durduruldu.

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