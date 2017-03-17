Belçika'nın nükleer santral desteğine AB onay

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Belçika'nın nükleer santral işletmecilerini mali risklerden koruma planlarına onay verdi.

AB Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, Belçika'nın nükleer santral işletmecilerini mali risklere karşı koruyacak planların, AB kamu destek kurallarıyla uyumlu bulunduğu bildirildi.

Komisyon tarafından yapılan değerlendirmede, yatırım garantilerinin Belçika enerji piyasalarını aksatmayacağı kaydedildi.

Belçika, 2014-2015 yıllarında Engie-Electrabel firması ve EDF Belçika firmalarıyla nükleer reaktörlerin işletme sürelerinin uzatılmasına yönelik anlaşmalar yapmıştı. Anlaşmalarda, şirketler nükleer reaktörlerin faaliyet sürelerinin uzatılması için 1,3 milyar avro ilave yatırım yapmayı taahhüt etmişti. Bunun karşılığında Belçika, reaktörleri 10 yıl geçmeden kapatmaya veya bu alandaki vergileri artırmaya karar verdiği takdirde şirketlere mali tazminat hakkı sağlayacağını belirtmişti.

Üye ülkelerin kamu desteklemelerini ne şekilde sağlayacaklarını belirleme yetkisi AB Komisyonunun görev alanına giriyor. AB ülkeleri kamu desteklemelerini sadece rekabete zarar vermeyecek şekilde ve kamu yararına uygun durumlarda kullanabiliyor.

Öte yandan, Belçika'nın Hollanda sınırına yakın Doel nükleer santralinde 4 adet, Almanya ve Lüksemburg sınırına yakın Tihange nükleer santralinde de 3 adet olmak üzere, toplam 7 reaktör faaliyet gösteriyor. Bu reaktörlerin ürettiği elektrik ülke ihtiyacının yaklaşık yarısını karşılıyor.