Lefkoşa11 °C
  • FitPlus 6 Mart Pazartesi Açılıyor
  • '5 saniye kuralı'na bilimsel yanıt
  • Yanlış diyet saçı dökebilir
  • Geç saatte yemek yiyip yatmayın
  • Krem peynir meme kanseri riskini artırıyor
  • Kadınların ömrünü 14 yıl kısaltıyor
  • Zayıflamak için yerken iki kere düşünün
1
2
3
4
5
6
7

  1. HABERLER

  2. DÜNYA

  3. Belçika'nın nükleer santral desteğine AB onay
Belçika'nın nükleer santral desteğine AB onay

Belçika'nın nükleer santral desteğine AB onay

AB Komisyonu, Belçika'nın nükleer santral işletmecilerini mali risklerden koruma planlarına onay verdi.

A+A-

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Belçika'nın nükleer santral işletmecilerini mali risklerden koruma planlarına onay verdi.

AB Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, Belçika'nın nükleer santral işletmecilerini mali risklere karşı koruyacak planların, AB kamu destek kurallarıyla uyumlu bulunduğu bildirildi.

Komisyon tarafından yapılan değerlendirmede, yatırım garantilerinin Belçika enerji piyasalarını aksatmayacağı kaydedildi.

Belçika, 2014-2015 yıllarında Engie-Electrabel firması ve EDF Belçika firmalarıyla nükleer reaktörlerin işletme sürelerinin uzatılmasına yönelik anlaşmalar yapmıştı. Anlaşmalarda, şirketler nükleer reaktörlerin faaliyet sürelerinin uzatılması için 1,3 milyar avro ilave yatırım yapmayı taahhüt etmişti. Bunun karşılığında Belçika, reaktörleri 10 yıl geçmeden kapatmaya veya bu alandaki vergileri artırmaya karar verdiği takdirde şirketlere mali tazminat hakkı sağlayacağını belirtmişti.

Üye ülkelerin kamu desteklemelerini ne şekilde sağlayacaklarını belirleme yetkisi AB Komisyonunun görev alanına giriyor. AB ülkeleri kamu desteklemelerini sadece rekabete zarar vermeyecek şekilde ve kamu yararına uygun durumlarda kullanabiliyor.

Öte yandan, Belçika'nın Hollanda sınırına yakın Doel nükleer santralinde 4 adet, Almanya ve Lüksemburg sınırına yakın Tihange nükleer santralinde de 3 adet olmak üzere, toplam 7 reaktör faaliyet gösteriyor. Bu reaktörlerin ürettiği elektrik ülke ihtiyacının yaklaşık yarısını karşılıyor.

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.