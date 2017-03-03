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"Belediye duyarsız kalıyor"

"Belediye duyarsız kalıyor"

Hamitköy’de yaşayan vatandaşlar sokaktaki lağım sularının günlerdir yollara akmasından şikayetçi

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Lefkoşa’nın Hamitköy Bölgesi’nde, Durmuş Bıyıklı Sokak’taki lağım sularının aylardır yola akması ve önlem alınmaması bölge halkını isyan noktasına getirdi. 

Diyalog Gazetesi’ne açıklama yapan vatandaşlar, lâğım sularının Ali Hoca Sokak’a akıp Reis Süpermarket önünden Hamitköy çemberine kadar ulaştığı ve bu konudaki şikayetlere belediyenin duyarsız kalındığını söyledi. 

Bölge halkı, bu konu ile ilgi başvurmadıkları kurum ve kuruluş kalmadığını ve söz konusu lağım sularının çevre halkının sağlığını da tehdit eder duruma geldiğini belirtti. 

Vatandaşlar bu konunun yetkili merciler tarafından kontrol altına alınması ve yollarının bir an önce bu kötü görüntüden temizlenmesini istediler.

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