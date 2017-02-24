"Belediye iş yapmıyor"

Deniz Abidin / Özlem Çimendal

Hayvancılıkla geçimini sağlayan ve son günlerde baraja Türkiye’den gelen suyun akması ile gündemde olan Geçitköy’de vatandaşlar belediyenin yeteri kadar köy ile ilgilenmemesinden şikâyetçi…

Geçitköy Muhtarı Bayram Avcı, yol kenarlarına iki taraflı parke döşenmesini istediklerini söyleyerek, belediyenin bunu dikkate almadığını, yolun sadece 20 metresinin döşendiğini belirtti. Avcı, köye, mandıraların olduğu bölgeye 213 ton asfalt ihalesi çıktığının altını çizerek, belediye tarafından bunun 80 tonunun döküldüğünü, onun da çöktüğünü söyledi.

160 kişilik nüfusa sahip, hayvancılıkla geçimini sağlayan ve son günlerde baraja Türkiye’den gelen suyun akması ile gündemde olan Geçitköy’de vatandaşlar belediyenin yeteri kadar köy ile ilgilenmemesinden şikayetçi…

Geçitköy Muhtarı Bayram Avcı, köyün 160 kişilik bir nüfusa sahip olduğunu belirterek, nüfusun haricinde köyün çoğunluğunu 300’e yakın bahçe işçisinin oluşturduğunu söyledi. Avcı, barajın köyde yaşayanlara iyi geldiğini, çiftçilikle uğraşanların barajdan su aldıklarını kaydetti. Avcı, suyun tarım amaçlı kullanılabilmesi için projenin çok ileri yıllarda hazırlanacağını belirterek, “suyun içme suyu olarak kullanılabilmesi için hat döşendi. İkinci bir hat daha döşenecek ve bir ihale daha açılacak. Bu daha düzene girmeden bir diğerine başlamak zaman alacak. Geçtiğimiz gün bir toplantıya davet edildim. Suyun tarımsal anlamda kullanımı için ihalenin anca 2025 yılında açılır denildi” diye konuştu.

“Bu köyde 10 yaşındaki çocuk bile para kazanır”

Avcı, köyde 6-7 ailenin tarım yapmakta olduğuna dikkat çekerek, barajın tarımla uğraşanlara iyi geldiğini, ancak barajdan kaynaklı çiğin olumsuz etki yaptığını vurguladı. Avcı, Geçitköy Barajı’nın asıl Çamlıbel’e yaradığını ifade etti. Köyün gelirinin çok iyi durumda olduğunu söyleyen Avcı, 13-14 yaşındaki gençlerin bile ekmek parasını kazandığını kaydetti. Avcı, şunları söyledi, “Gençler, mantar topluyor, ayrelli topluyor, hayvancılık yapıyorlar. Önceleri köyde çok fazla alım gücü yoktu. Örneğin, traktörümüz yoktu. Şimdi iyi durumdayız. Ekonomik anlamda bu böyle. Köyümüzün hepsi çalışkan insanlardır. Bu köyde 10 yaşındaki çocuk bile para kazanır”

“Dökülen asfalt çöktü”

Geçitköy Muhtarı Avcı, Geçitköy’ün Lapta Belediyesi’ne bağlı olduğunu söyleyerek, köy halkı ile belediye başkanının arasının iyi olmadığını kaydetti. Avcı, yol kenarlarına iki taraflı parke döşenmesini istediklerini söyleyerek, belediyenin bunu dikkate almadığını, yolun sadece 20 metresinin döşendiğini belirtti. Avcı, köye, mandıraların olduğu bölgeye 213 ton asfalt ihalesi çıktığının altını çizerek, belediye tarafından bunun 80 tonunun döküldüğünü, onun da çöktüğünü söyledi.

Avcı, köyün gelirinin çok iyi durumda olduğunu belirterek, “Bu köyde 10 yaşındaki çocuk bile para kazanır. Mantar toplar, ayrelli toplar, hayvancılık yapar yine de parasını kazanır” diye konuştu.