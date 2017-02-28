Belediye yetişemiyor, alt yapı tükendi

Duygu Alan

Girne’de bina sayısı her geçen yıl artıyor. Özellikle çok katlı binalar, şehrin dokusuna büyük zarar verirken bu yapılara paralel gelişen otopark, trafik ve yeşil alan sorunu yaşamı her geçen gün daha çekilmez hale geliyor.

Girne’de yoğunlaşan nüfus ve yapılaşma, kentte kanalizasyon sorununu da beraberinde getiriyor.

Girne Arıtma kapasitesinin çok üzerinde çalışıyor. 25 bin kişiye göre planlanan Girne arıtma, gün içerisinde 80 bin kişiyi bulan nüfusa yetmiyor, kanalizasyon taşıyor, yollardan akan lağım suları denize akıyor.

Girne’de arıtma sisteminin 80 bin nüfusa göre düzenlenmesi gerekir. Bu konuda Girne Belediyesi’nin 2015 yılında başlattığı bir proje var ancak gerekli kaynak yok. İşin yaklaşık maliyeti 7 milyon Euro.

Kapasite 25 bin, nüfus 80 bin

Girne’de ciddi ölçüde kanalizasyon sorunu yaşanıyor. Girne’nin nüfusu 80 bine dayandı, arıtma sistemi ise 20-25 bin kişiye hizmet verecek kapasite.

Girne Arıtma kapasitesinin çok üzerinde çalışıyor. Sistem zaman zaman tıkanarak lağım suları yolları yıkıyor, bazı bölgelerde yollara taşan lağım suları denize akıyor.

Girne’de kanalizasyon sorununun giderilmesi için arıtma sisteminin 80 bin nüfusa hizmet verecek kapasiteye getirilmesi gerekiyor.

Bu konuda belediyenin başlattığı bir çalışma var. İhtiyaç duyulan tek şey para. İşin maliyeti ise yaklaşık 7 milyon Euro.

Trafik ayrı dert

Yapılaşma ve nüfusun her geçen gün arttığı Girne’de trafik ciddi sorun haline geldi. Yollardaki araç sayısı her geçen gün artıyor, mevcut yol ve otoparklar ihtiyacı karşılamaya yetmiyor.

Günün hemen her saati yoğun olan Girne trafiği mesai başlangıcı ve bitiş saatlerinde ise tamamen kilitleniyor.

Araç sürücüleri, Girne trafiğinde ciddi zaman kaybediyor.

Belediye yetersiz kalıyor

Kentte inşaatlaşma büyüdükçe belediye de ortaya çıkan sıkıntılara çözüm üretme konusunda yetersiz kalıyor.

Girne Belediyesi’ne son 30 ayda 1 milyon 100 bin TL’lik araç satın alındı, 16 yol süpürgecisi, 27’ye 2 yol süpürme makinesi 4’e çıkarıldı. Belediye araç ve personel sayısını arttırmasına rağmen ana arterler dışındaki yerlerde arzu edilen hizmeti veremiyor.

Girne’nin şuan ki nüfusuna göre, belediyenin yeni personel istihdamı yapması gerekiyor ancak Belediyeler Yasası’na göre bu çok da mümkün görünmüyor.

Girne Belediyesi’nde şuanda toplam personel sayısı 370.

Enerji kullanımı konusunda da tehlike arz ediyor

Girne’de artan yapılaşmanın yarattığı birçok sorun somut bir şekilde önümüzde dururken bir de gerçekleşmesi an meselesi olan sorunlar var.

Artan nüfus ve konut elektrik enerjisi kullanımında da artış getiriyor. Yatırım planlamalarının doğru şekilde ve doğru zamanda yapılmaması halinde aşırı enerji yüklenmesi nedeni ile trafo merkezlerinde patlamalar ve patlamaya bağlı yangınların olması işten bile değil. Fiber hatlarında da arızaların ortaya çıkması çok mümkün.

İmar planı şart

Uzmanlar, merkezi hükümetin de kentin yeniden dizaynı için inisiyatif almasından yana. Uzmanlara göre, nüfusun kontrol altına alınması, trafik yoğunluğunun azaltılması veya düzenlenmesi, yeşil alanların düzenlenmesi, şehir içinde kullanımların kontrol altına alınması için mutlaka imar planının hayata geçirilmesi gerekiyor.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü de imar planının gerekliliği hususunda aynı görüşü paylaşıyor.

Girgen: Ciddi tehlikelerle yüz yüze kalınabilir

Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mert Girgen, Girne altyapı konusunda önceden önlem alınmaması halinde artan yapılaşmanın kentte ciddi tehlikeler getireceğini kaydetti.

Artan yapılaşmanın artan nüfus demek olduğunu ifade eden Girgen, fazla nüfusun fazla enerji tüketimini getireceğini söyledi ve ciddi tehlikelerle yüz yüze kalmamak adına yatırım planlamalarının zamanında hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

Mert Girgen, şunları söyledi: “Girne’de trafo merkezlerinde bazı sıkıntılar var öncelikli olarak o sıkıntıların çözümlenmesi gerekir. Şehir işi yapılanma planlı hale getirmelidir. Konut artışı, enerjide artışı getirir bu konuda da ülkesel önlem alınmalıdır. Daha kaliteli bir sistem nasıl kurulabilir diye çalışılmalı devlet politikası geliştirilmelidir. Yatırım planlamaları zamanında hayata geçirilmelidir. Aksi halde trafo merkezlerinde aşırı yüklenme nedeni ile patlamalar, yangınlar ve fiber hatlarında arızalar ortaya çıkacaktır.”

Gürcafer: Girne’yi kaybettik, başımız sağolsun

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, Girne’nin en başından bir turizm kenti olarak düşünülmesi ve kentteki planlamanın da bu yönde yapılması gerektiğini ancak gelinen noktada Girne için geç kalındığını belirtti.

Gine’de yapılaşmanın bu denli artmasının nedeninin üniversite sektörü olduğunu belirten Gürcafer, “Siyasilerin plansızca düşüncesizce dağıttığı üniversite izinleri hem yurt hem konut talebini arttırdı. Bunlara yönelik yatırımlar kontrolsüzce yapılıyor. Üstelik üniversitelerdeki öğrenci kalitesi de çok düştü. Ülkeye çalışmak için gelenler, üniversite kaydı yaptırıyor, sonra da bir takım yerlerde çalışıyor, birçoğu yasadışı işler yapıp suça karıyor. Bu yönde hiçbir denetim, yaptırım gücü de bulunmuyor. Oysa Girne en başından beri turizm kenti olarak düşünülmeli ve bu düşünce doğrultusunda planlanmalıydı” diye konuştu.

“Girne’yi kaybettik, başımız saoğlsun” diyen Gürcafer, şunları söyledi: “Biz 2003 yılında ‘Girne’ye imar planı yapılması gerekir, hatta kaynak da ayıralım’ dedik. Aradan 14 yıl geçti, 14 yılda 14’ten fazla iktidar geçti, hiçbir şey yapılmadı. İşten geçtikten sonra Girne imar planı yapılıyor ama başımız sağ olsun. Biz artık Girne’yi kaybettik.”

“Girneli göç etti”

Cafer Gürcafer, Girne’de artan yapılaşmanın ve bu yapılaşmanın getirdiği trafik, kanalizasyon ve benzeri sorunların yanı sıra değişen sosyo-ekonomik yapının iç göç getirdiğini ifade etti.

Girne merkezinde Girneli kalmadığını kaydeden Gürcafer, Girnelilerin civar bölgelere göç ettiğini söyledi.

Gürcafer, “Düşüncesizlik, popülist yaklaşımlar, imar planının önemsenmemiş olması Girne’nin varlık değerini düşürdü. Bu süratle devam ederse kumar oynamanın dışında artık kimse Girne’ye gitmeyecek” dedi.