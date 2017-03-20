Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün Meclis Başkanı Sibel Siber başkanlığında toplandı. Toplantıda bazı tasarı ve önerileri ele alındı.

Trafik cezalarıyla ilgili değişiklik öngören Belediyeler Değişiklik Yasa Önerisi’nin ilgili komitede görüşülmesine ilişkin tezkere Cumhuriyet Meclisi Genel Kurul’nda onaylandı.

Genel Kurul’da ; Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Değişiklik Yasa Tasarısı, Sosyal Güvenlik Değişiklik Yasa Tasarısı , Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerin Düzenlenmesi Değişiklik Yasa Tasarısı’nın komitelerde ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkereler görüşülerek oybirliği ile kabul edildi.

Genel Kurul’da daha sonra Trafik cezalarıyla ilgili değişiklik öngören Belediyeler Değişiklik Yasa Önerisi ile Yol ve Trafik Suçlarının Davasız Halli ve Ceza Puanı Değişiklik Yasa Önerisi’nin ilgili komitelerde görüşülmesine ilişkin tezkereler oybirliği ile onaylandı.

Genel Kurul’da daha sonra Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nin Yayın Yüksek Kurulu Üyeliği Başvurusu’nun değerlendirilmesine ilişkin raporu ele alındı.

Genel Kurul’da, Yayın Yüksek Kurulu’nda UBP’yi temsil eden üyenin istifası ile boşalan üyeliğe Yasemin Tanpınar’ın atanması oybirliği ile kabul edildi.

Meclis’ta daha sonra Sayıştay Komitesi’nin Esentepe Belediyesi 2007 Mali Yılı Sayıştay Denetim Raporu okundu.

Çalışmalarını tamamlayan Meclis Genel Kurulu bir sonraki birleşimini yarın gerçekleştirecek.