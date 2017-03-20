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Belediyeler Değişiklik Yasa Önerisi oybirliği ile kabul edildi

Belediyeler Değişiklik Yasa Önerisi oybirliği ile kabul edildi

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün Meclis Başkanı  Sibel Siber başkanlığında toplandı.

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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün Meclis Başkanı  Sibel Siber başkanlığında toplandı. Toplantıda  bazı tasarı ve önerileri ele alındı.

Trafik cezalarıyla ilgili değişiklik öngören Belediyeler Değişiklik Yasa Önerisi’nin  ilgili komitede görüşülmesine ilişkin tezkere Cumhuriyet Meclisi Genel Kurul’nda onaylandı.

Genel Kurul’da ; Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Değişiklik Yasa Tasarısı, Sosyal Güvenlik Değişiklik Yasa Tasarısı , Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerin Düzenlenmesi Değişiklik Yasa Tasarısı’nın komitelerde  ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkereler  görüşülerek  oybirliği ile kabul edildi.

Genel Kurul’da daha sonra Trafik cezalarıyla ilgili değişiklik öngören Belediyeler Değişiklik Yasa Önerisi  ile Yol ve Trafik Suçlarının Davasız Halli ve Ceza Puanı Değişiklik Yasa Önerisi’nin ilgili komitelerde görüşülmesine  ilişkin tezkereler   oybirliği ile onaylandı.

Genel Kurul’da daha sonra Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nin Yayın Yüksek Kurulu Üyeliği Başvurusu’nun değerlendirilmesine ilişkin raporu ele alındı.

Genel Kurul’da, Yayın Yüksek Kurulu’nda UBP’yi temsil eden üyenin istifası ile boşalan üyeliğe  Yasemin Tanpınar’ın atanması oybirliği ile kabul edildi.

Meclis’ta daha sonra Sayıştay Komitesi’nin Esentepe Belediyesi 2007 Mali Yılı Sayıştay Denetim Raporu okundu.

Çalışmalarını tamamlayan Meclis Genel Kurulu bir sonraki birleşimini yarın gerçekleştirecek.

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