Belgesel için insan beyni yedi!

Dünyadaki çeşitli inanç gruplarını araştıran ve onların geleneklerini programına taşıyan Reza Aslan, Aghoriler ile ilgili çektiği bölümle tartışma yarattı.

Hindistan'ın Varanasi şehrindeki çekimler sırasında zor anlar yaşayan Aslan'a önce insan kafatasından içki içirildi

Bunu yaptıktan sonra ise çekim ekibinin de cesaretlendirmesiyle pişirilmiş insan beyni parçasını yenmesi istendi...

Ayrıca 44 yaşındaki sunucunun yüzü insan külleriyle boyandı..

Gizlice yaşayan, ibadetlerini sürdüren Aghoriler'in sayıları zamanla azaldı.

Haklarında pek fazla resim, bilgi ve kayıt bulunmuyor.

Genellikle ölülerin yakıldıgı yerlerde (Varanasi) yaşayan Aghori'ler inançlarına göre ölülerin külleriyle bedenlerini boyuyor.

Aghoriler inançları gereği, insanın en büyük korkusunun kendi ölümleri olduğuna ve bunu aydınlanmanın önünde bir engel olarak görüyorlar.

Bu yüzden ölümle yüzleşmenin yolunu ölüleri yemek olarak görürler...