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Bengihan: "Personel Dairesi gerekli personeli görevlendirdi"

Bengihan: "Personel Dairesi gerekli personeli görevlendirdi"

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası, Girne Sosyal Sigortalar Dairesi’ndeki grevi sonlandırıyor. Personel eksikliği gerekçesiyle gerçekleştirilen grev dün süresize dönüştürülmüştü.

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Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası, Girne Sosyal Sigortalar Dairesi’ndeki grevi sonlandırıyor. Personel eksikliği gerekçesiyle gerçekleştirilen grev dün süresize dönüştürülmüştü.

KTAMS Genel Sekreteri Güven Bengihan, BRT’ye yaptığı açıklamada Personel Dairesi’nin dün 3 memur ve 1 odacıyı Girne Sosyal Sigortalar Dairesinde görevlendirdiğini belirtti.

Bengihan, 3 memur ve 1 odacının ilgili dairede görevlerini devralmalarının ardından grevin sonra ereceğini belirtti.

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