Bengihan: "Yeni cezaevinin öngörüsü yapılmalı"

Deniz Abidin

KTAMS Genel Sekreteri Güven Bengihan, mevcut merkezi cezaevinin kapasitesinin üzerinde mahkum barındırmakta olduğunu belirterek, 175 kişilik kapasitesi olan cezaevinin bugün ranzalarının ikiye katlandığını söyledi. Bengihan, cezaevinin arka kısmına labirent şeklinde üç adet koğuş yapıldığını kaydederek, her koğuşta 45’e yakın mahkumun kalmakta olduğunu vurguladı. Bengihan, mevcut cezaevinin mahkumların hem sağlığı hem de rehabilitesi konusunda yeterli kalmadığını belirtti.

“Mevcut cezaevinin yetersiz noktaları gideriliyor”

Bengihan, cezaevi çalışanlarının güvenlik, cezaevinin güvenliği ve mahkumların güvenliği açısından yetersiz kaldığını söyleyerek, İçişleri Bakanlığı’nın yeni cezaevi binası yapılana kadar şimdiki cezaevi binasının yetersiz noktalarını gidermeye çalışmakta olduğunu kaydetti.

Bengihan, şu anki İçişleri Bakanlığı’nın cezaevi üzerinde büyük çaba sarf ettiğinin gözlemlenmekte olduğunu ifade ederek, yeni cezaevi binasının en kısa sürede temelinin atılmasını beklediğini söyledi. Yeni cezaevi binasının ihale sürecinin tamamlandığını belirten Bengihan, Haspolat Bölgesinde eski karayolları şantiyesinin olduğu yere büyük bir kompleks şeklinde inşa edileceğini vurguladı.

“Taahhüt edilen bu icraatlar umarız ki uygulanabilir”

Bengihan, “Atölyeleri, mahkumların rehabilite olması yönündeki alt yapısı ile gardiyanların da teknik yönden hem de güvenlik yönünden daha kaliteli hizmet verebilme anlamında çağdaş bir cezaevi yapılması ile ilgili adımlar atıldı” diye konuştu.

Bengihan, cezaevi konusunda geçmişte de bazı adımların atıldığını, ancak hükümet değişimiyle hep yarıda kaldığına dikkat çekerek, “umarım bu sefer de öyle olmaz. Bu olumlu adımlar atılırken yeni bir hükümet kriziyle karşı karşıya kalmayız. Şimdiki hükümeti yapmayı taahhüt ettiği bu icraatlar umarız ki uygulanır” dedi.

Bengihan, bugün cezaevindeki vardiyalarda çalışan personel sayısının yeterli olmadığını söyleyerek, hem mahkumların can güvenliği hem de gardiyanların can güvenliği açısından yeterli olmadığını kaydetti. Bengihan, rahatsızlanan ve hastanede ameliyat olan mahkum olduğu zaman o gün görevde bulunan vardiyadan gardiyan gönderilmesinin bir o kadar daha güvenlik açısından zarafiyet yarattığına dikkat çekti.

“Şartlı Tahliye Kurulu Tüzüğü daha objektif karar vermeli”

Bengihan, tüm bu nedenlerden dolayı 30 erkek, 3 kadın olmak üzere istihdam edilmesiyle ilgili bakanlığın başbakanlığa yetki yazısı gönderdiğini belirtti. Bu istihdamlar yapılıncaya kadar ek takviye çağrılması konusunda maliye bakanlığından yetki talep edildiğini söyledi.

Bengihan, Şartlı Tahliye Kurulu Tüzüğü’nün güncellenerek kurul üyelerinin siyasetten arındırılarak daha çok mahkumların cezaevinde gösterdikleri hal ve tavırlar dikkate alınarak kararların objektif olarak verilmesi gerektiğini belirtti.

“Şu anki tüzük amacına hizmet etmiyor”

Bengihan, “Şu anki Şartlı Tahliye Tüzüğü mahkumların beklentisini karşılamamaktadır. Amacına hizmet etmemektedir. Mahkumların şartlı tahliye ile salıverilmesi konusunda maalesef şu anki tüzük amacına hizmet etmiyor. Tamamen cezaevindeki mahkumları binanın yetersiz ve kapasitesinin üstünde olmasından dolayı mahkumun gösterdiği hal ve hareketler göz önünde bulundurulmadan veya siyasi alınan kararlarla kurul bir karar üretiyor” şeklinde konuştu. Bengihan, mahkumların verilen bu kararlardan adil olmadığı konusunda gelen şikayetler olduğunu ifade etti.

“Yeni cezaevinin şimdiden öngörüsü yapılmalıdır”

Bengihan, bir an önce Şartlı Tahliye Kurulu Tüzüğünün güncellenerek daha objektif ve adil bir şekilde düzenlenmesi gerektiğini söyledi. Bengihan, yeni merkezi cezaevinin yapıldıktan sonra eksikliklerinin teorik olarak görülemeyebileceğini, pratikte yaşanan süreçte eksiklikler var ise birlikte görülerek gerekli önlemlerin alınabileceğini belirtti. Bengihan, bugünden şimdiki sıkıntıları görerek ve ileride olabileceğini ön görerek karar alınmalı ve yeni binanın bu şekilde yapılması gerektiğini söyledi. Bengihan, “Yeni cezaevi binasının, alt yapı yönünden de teknik donanım yönünden de çalışanların daha güvenli bir şekilde, mahkumların ise daha güvenli bir şekilde rehabilite olacağı yönde hazırlanmalıdır. Bina sonuçlandıktan sonra göreceğiz, ancak şimdiden bunun öngörüsü de yapılmalıdır” diye konuştu.