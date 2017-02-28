'Beni duyabiliyor musunuz' sorusunu cevaplayan yanıyor

Independent gazetesinin haberine göre, telefon üzeri sözlü satış sisteminin gelişkin olduğu ABD'de ilk ortaya çıkan bu dolandırıcılık türüne İngiltere'de de rastlanmaya başlandı.

'EVET' DEDİRTEREK TUZAĞA DÜŞÜRÜYORLAR

Bu yeni dolandırıcılık sistemi şöyle işliyor: Şüphe çekmeyecek bir numaradan kendilerini şirket temsilcisi olarak tanıtan dolandırıcılar, telefon ettikleri kişiye 'Beni duyabiliyor musunuz' sorusunu yöneltiyor. Karşı taraf da doğal olarak 'Evet' cevabını verince tuzağa düşmüş oluyor.

Çünkü 'Evet' cevabını kaydeden dolandırıcılar, bu kaydı çeşitli satış sözleşmesi onaylarında kullanarak kurbana şantaj yapıyor.

İstemediği ürünleri satın almış olan dolandırıcılık kurbanı şikayet ettiğinde, dolandırıcılar onlara 'Evet' sözünü montajladıkları bir kayıdı dinletip, söz konusu ürünleri ödemedikleri takdirde yasal işlem başlatmakla tehdit ediyor.

DOLANDIRICILARIN AĞINA DÜŞMEKTEN NASIL KAÇINILIR?

Uzmanlar, bu yeni tür dolandırıcılıktan kaçınmanın yolunun sizi arayan dolandırıcıların sorularına cevap vermemek olduğunu söylüyor. Uzmanlar, 'Beni duyabiliyor musunuz' sosuruyla karşılaşılması durumunda telefonu kapatmanın en doğrusu olacağını savunuyor.