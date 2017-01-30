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Benin'de trafik kazası: 12 ölü

Benin'de trafik kazası: 12 ölü

Benin'de meydana gelen trafik kazasında 12 kişinin öldüğü belirtildi.

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Benin'de meydana gelen trafik kazasında 12 kişinin öldüğü belirtildi.

Devlet televizyonunda yer alan habere göre, ülkenin güneyindeki Sekou bölgesinde iki aracın karıştığı trafik kazasında 12 kişi yaşamını yitirdi.     

Yerel yetkililer, söz konusu araçlarda kapasiteden fazla yolcu taşındığı için ölü sayısının yüksek olduğunu ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.

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