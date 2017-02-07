Benli: “Gönyeli şimdi daha ileri”

Gönyeli Belediyesi, bugün basın mensuplarına yönelik organizasyonuyla "Gönyeli Okul Öncesi Eğitim Merkezi"ni tanıttı.

Belediyeden verilen bilgiye göre, Merkezin tanıtımında konuşan Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli, tesisi, göz bebekleri çocuklar ve yarınlar için özenle tamamladıklarını söyledi.

Gönyeli Belediyesi’nin, ‘Okul Öncesi Eğitim Merkezi’ için kendi kaynaklarından bugüne kadar 2.070.000 TL bir yatırım yaptığını kaydeden Benli, bu yatırımın, Gönyeli’deki insanlarından aldıkları her kuruşun, yine kente kazandırılması yönündeki hassasiyetlerini de ortaya koyduğunu belirtti ve şöyle konuştu:

“Gönyeli Belediyesi, bu önemli proje için Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Koordinasyon Ofisi ve Eğitim Bakanlığı ile işbirliği içerisinde çalışmış, kentimize ‘en iyisini’ kazandırmak için tüm imkânlarını seferber etmiştir.

Gönyeli Okul Öncesi Eğitim Merkezi, ‘çağdaş kent’e yaraşır, yüksek standartta bir eğitim ve öğretim için hem öğrencilerimiz, hem de değerli eğitimcilerini beklemektedir. Bu gurur tüm Gönyeli’nindir.”

“Gönyeli’nin alt yapı sorunlarını çözmek ve planlı, çağdaş bir kent yaratmak için birlikte bir yolculuğa çıktıklarını ve çok önemli işler başardıklarını da söyleyen Benli, özetle şunları dile getirdi:

“Size bir söz verdik, 'Köyden kente dönüşüm!'

Altyapı yatırımları açısından Kıbrıs Türk belediyeciliğinin ulaştığı en ileri noktadayız. Elbette hedeflerimiz ve projelerimiz bitmedi. Ne yapmışsak daha iyisini başarmak ve kentimizdeki hizmet kalitesini yükseltmek için kararlıyız.

Ne hizmet veriyorsak daha kalitelisi olacak! Bunun sözünü veriyoruz.

Pek çoklarının hayalini kurduğu projeler Gönyeli’mizin gerçeği oldu. Son bir yıl içerisinde bütçemizdeki yatırım payımız % 41’e ulaşmıştır. Yani bütçemizin ciddi bir oranını kentimize hizmet kalitesini yükseltecek yatırıma dönüştürüyoruz.

Evet, artık çok daha da ileriye gitmek zamanı!”

GÖNYELİ OKUL ÖNCESİ EĞİTİM MERKEZİ

Gönyeli Okul Öncesi Eğitim Merkezi’nin özellikleri şöyle:

5800m² arazi üzerinde 1495m² kapalı bina alanı.

Binada; 8 adet derslik, 1 adet çok amaçlı salon, 1 adet müzik/resim faaliyet odası, 1 adet öğretmenler odası, 1’er adet müdür, sekreter, toplantı odası, 1’er adet mutfak ve çay ocağı bulunuyor.

Her sınıf arasında özel dolap bölümü ve bir kız, bir erkek tuvaleti yer alıyor.



İç bahçede 454m² kauçuk zeminli oyun alanı.”