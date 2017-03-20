Benzer suçları araştırılıyor

Devrim Demir

Gönyeli’de bir markete ait apartman boşluğunda merdiven altında muhafaza edilen içkilerin yerini tespit eden 17 yaşındaki T.Y., H.İ.Ö., ve 18 yaşındaki M.E., 46 adet bin 150 TL değerindeki içkileri çalmakla suçlanıyor.

İçkileri başka bir market sahibine 70 TL karşılığında sattıkları iddia edilen 3 genç, dün tutukluluk talebiyle Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Yargıç Rauf Kürşad, zanlılar aleyhindeki soruşturmanın selameti açısından 3’er gün tutuklu kalmalarına emir verdi.

Suçları araştırılıyor

Lefkoşa Polis Müdürlüğü Adli Şube’de görevli polis memuru Kenan Harun Özdemir, zanlılar T.Y., H.İ.Ö., ve M.E.’nin “Sirkat” ve “Sahtekarlıkla para temini” suçlarından tutuklandıklarını anlattı.

Polis memuru, zanlıların Gönyelide bir apartmanda muhafaza edilen toplam değerleri bin 150 TL değerinde olan 46 adet içkiyi çalarak başka bir market sahibine sattıklarını ve sahtekârlıkla para temin ettiklerini söyledi.

Soruşturma memuru, zanlıların benzer suçları olduğuna dikkati çekerek bölgede birçok ev açma suçu ile bağlantılarının olup olmadığının araştırılması gerektiğine değindi.

Polis, zanlılar aleyhindeki soruşturmanın devam ettiğini, alınması gereken ifadeler ve incelenecek kamera kayıtları olduğunu ifade ederek, zanlıların 3’er gün tutuklu kalmaları talebinde bulundu.

“Biz 36 adet çaldık”

Mahkemede kendilerini avukatsız olarak savunan zanlılar ise Yargıç Rauf Kürşad’ın söz hakkı vermesi ile kendilerini savundu.

Zanlılar, polis memurunun iddia ettiği gibi 46 adet içki çalmadıklarını belirterek, “biz 46 adet değil 36 adet içki çaldık” sözlerini kullandı.