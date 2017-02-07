Benzer suçu var

Hüseyin Çiçek

Gazimağusa’da geçtiğimiz Perşembe günü Narkotik Şube’nin düzenlediği operasyon sonucunda tasarruflarında 11 gram “sentetik cannabinoid” türü uyuşturucu madde bulunduğu iddia edilen Nihat Arbak ile Faruk Arbak kardeşler, soruşturmalarının tamamlanmasına müteakip dün teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemeye meseleyi aktaran Narkotik Şube’de görevli polis memuru Hüseyin Özdesoy, 2 Şubat 2017 tarihinde zanlı 1 Nihat Arbak’ın tasarrufunda uyuşturucu madde olduğuna dair bilgi aldıklarını ve yapılan operasyon sonucu zanlı 1 Nihat Arbak’ın üzerinde 4 gram, ikametgah içerisinde ise 7 gram uyuşturucu madde ele geçirildiğini söyledi. Zanlı 2 Faruk Arbak’ın da ikametgah içerisinde uyuşturucu ile karışık sigara içtiği esnada tespit edildiğini anımsatan Özdesoy, zanlılar aleyhine yürütmüş oldukları soruşturmanın tamamlandığını bildirdi.

Serbest kalırsa suç işleyebilir…

Zanlı 1 Nihat Arbak’ın benzer meseleleri olduğunu ve serbest kalması halinde suç işlemeye devam etmesinin kuvvetle ihtimal olduğunu savunan Özdesoy, Nihat Arbak’ın davaları görüşülünceye kadar Merkezi Cezaevine gönderilmesini, zanlı 2 Faruk Arbak’ın ise mahkemenin uygun göreceği teminat şartlarına bağlanmasını talep etti.

3 bin TL ödedi

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlı 2 Faruk Arbak’ın 3 bin TL nakdi kefalet ödemesi ve KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin, zanlı lehinde 10’ar bin TL’lik kefalet senedi imza etmesi şartı ile serbest bırakılmasına, zanlı 1 Nihat Arbak’ın ise davaları görüşülünceye ve her halükarda 2 ayı geçmemek şartı ile Merkezi Cezaevi’nde hükümsüz tutuklu olarak muhafazasına emir verdi.