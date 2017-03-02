Gamze Pir Baykur

Tuzla’da Hasan Hüseyin Elsan’a ait eve 11 gün arayla giren ve evden cep telefonu, para ve sigara filtresi sirkat ettiği gerekçesiyle tutuklanan zanlı Hasan Gürz, almış olduğu tutukluluk süresinin dolmasının ardından dün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. “Geceleyin ev açma” ve “Sirkat” suçlamalarıyla ilgili olarak dün mahkemeye çıkarılan zanlı Gürz davaları görüşülünceye değin 2 ayı geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderildi.

Suçunu kabul etti...

Meselenin tahkikat memuru Löğmen Yücetürk, zanlı Hasan Gürz’ün, 14 Şubat ve 25 Şubat tarihinde Tuzla’da Hasan Hüseyin Elsan’a ait evin kapalı ancak kilitli olmayan penceresini açarak içeriye girip yatak odasından 1 adet cep telefonunu, 118 TL nakit para ve 1 paket sigara filtresi sirkat ettiğini açıkladı. 26 Şubat tarihinde konu evdeki kamera kayıt cihazından yapılan incelemede zanlı Gürz’ün tespit edildiğini belirten Yücetürk, zanlı Gürz’ün evinde yapılan aramada sirkat edilen cep telefonu ile sirkat edilen 1 paket sigara filtresini ve 108 TL bularak emare aldıklarını ve zanlıyı tutukladıklarını açıkladı. Yücetürk, zanlı Gürz’ün bir gönüllü ifade vererek suçunu kabul ettiğini de söyledi.

Benzeri suçları var...

Polis Memuru Löğmen Yücetürk, zanlı Hasan Gürz’ün daha önce de “Sirkat”, “Evden sirkat”, “Müstahdem tarafından sirkat”, “Geceleyin ev açma” suçlarını işlediğini belirterek, zanlının en son “Müstahdem tarafından sirkat” suçundan dolayı 7 ay hapis cezasına mahkum edildiğini ve 2016 yılı Temmuz ayı içerisinde cezaevinden tahliye edildiğini açıkladı. Zanlının tahliye edilmesinden kısa bir süre sonra yine benzeri bir suçtan dolayı mahkeme huzuruna getirildiğini belirten Yücetürk, zanlının serbest kalması halinde ayni suçları işleme ihtimalinin olduğunu söyleyip zanlının hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesini talep etti.

Cezaevine gönderildi...

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Hazal Hacımulla, zanlı Hasan Gürz’ün davaları mahkemece görüşülünceye değin 2 ayı geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesine emir verdi.