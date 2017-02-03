Benzin döküp yaktı

Çiğdem Aydın

Lefkoşa Kızılbaş Bölgesinde, Evren Kasapoğlu’na ait arabayı kundakladığı iddia edilen zanlı Orhan Şekerci gözaltına alındı. Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün tutuklama talebi ile Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı. Polis, zanlı Orhan Şekerci’nin 1 Şubat 2017 tarihinde, saat 03.00 sıralarında Lefkoşa Kızılbaş Bölgesinde, Şehit Doğan Ahmet Haşim Sokak üzerinde, Evren Kasapoğlu’na ait MV 202 plakalı salon araç üzerine, muhtemelen yanıcı madde döküp yaktığı gerekçesi ile tutuklandığını söyledi.

Polis, aracın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olduğunu ancak çıkan yangında söz konusu aracın yanında park halinde bulunan ve Mehmet Mahsenoğlu’na ait FT 691 plakalı aracın da sol arka tamponunun yanarak hasara uğratıldığını belirtti.

Damatları tarafından tehdit ediliyorlardı

Polis, Gardiyan olan Muzaffer Kasaboğlu ile eşi Evren Kasaboğlu’nun, bir süreden beri uyuşturucu suçundan aranan damatları zanlı Orhan Şekerci tarafından tehdit edildikleri yönünde ifade verdiklerini de ekledi.

Polis, mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmada zanlının suçu iki başka kişi ile birlikte işlediğinin tespit ifade etti. Polis, mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini, suça bağlantısı olduğu düşünülen iki kişinin daha arandığını belirterek zanlının bir gün tutuklu kalmasını talep etti. Talebi değerlendiren mahkeme zanlı hakkında bir gün süre ile tutukluluk kararı verdi. Zanlı bugün yeniden mahkemeye çıkarılacak.