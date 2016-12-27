Benzin kaçağından yandı

Onur Ulağ

Haspolat’ta bulunan Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi kampüsü içerisindeki bankamatiğe para çekmek için giden Ahmet Can’ın yönetimindeki CB 340 plakalı araç, dün gece saat 22.30 sıralarında benzin kaçağından dolayı alev alarak yandı.

Aracını park ettikten sonra bankamatiğe doğru giden sürücü Ahmet Can, işini halledip geri döndüğünde aracının alev aldığını gördü. Yangına ilk olarak okul içerisinde bulunan güvenlik görevlileri müdahale ederken, kısa süre içerisinde olay yerine gelen Lefkoşa İtfaiye ekipleri alevleri söndürdü. Aracın benzin deposu kısmındaki kaçaktan dolayı çıkan yangın ilk olarak motor bölümüne, ardından da aracın iç kısımlarına kadar sıçradı. Yangın sonunda araç kullanılmaz hale geldi. Sürücü Ahmet Can’ın da olayı yara almadan atlattığı bildirildi.