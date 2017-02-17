Berber Hasan: "Saçlarımı değirmende ağartmadım"

Tarihi yapılarıyla ünlü Mağusa şehrinin en eski ve dolayısıyla en tecrübeli berberi olan 71 yaşındaki Hasan Yiğittürk, 51 yıllık meslek hayatında kazandığı parayla 3 evlat büyüttü…

Evlatlarının tümü gurur duyan Hasan Yiğittürk, yarım asır önceki berberlikle günümüzdeki berberlik arasındaki farka değindi.

58 yılını verdiği mesleği için “ben bu saçları değirmende ağartmadım “ diye Yiğittürk, günümüzde en büyük zevkinin çok sevdiği torunları ve evlatları ile vakit geçirmek olduğunu dile getirdi.

Gazetemiz NORTH CYPRUS UK’e hayat serüvenini anlatan Hasan Yiğittürk, Sazlıköy’de 1945 yılının Mayıs ayının 8’inde hayata gözlerini açtığını söyledi.

Hasan Yiğittürk, 2’si oğlan biri kız olmak üzere üç evlat sahibi olduğunu, 6’da torunu olduğunu gururla anlatırken, tüm evlalarının da çevreleri tarafından sevilip sayılan ve hatta örnek gösterilen insanlar olduklarını kaydetti.

13 yaşındayken Mağusa’ya yerleştiğini ve mesleğine ilk adımlarını atacağı “Berber İhsan’ın” Kaleiçi’nde bulunan dükkanında çıraklığa başladığını ifade eden Yiğittürk, 2 yıllık bir çıraklık döneminden sonra Kaleiçi’nde bir başka berber olan “Akıl Usta’nın” yanında kalfalık yaptığını bildirdi.

Hasan Yiğittürk, 8 yıl “Akıl Usta’nın” yanında kalfalık yaptığını dile getirdi.

8 yıllık kalfalığın ardından Mağusa Kaleiçi’nin eski berberlerinden “Necip Usta’nın” ekmeli olup dükkanını dağıtmasıyla o dönem kendisi gibi kalfalık yapan rahmetli Mustafa Ramadan ile birlikte yine Kaleiçi’nde ortak bir berber dükkanı açtıklarını belirten Yiğittürk, daha sonra oradan da ayrılarak 2 yıllığına Ankara’ya gittiğini söyledi.

Ankara’da da berberlik mesleğine devam eden Hasan Yiğittürk, 1967 yılında yeniden Kıbrıs’a dönerek Mağusa Kaleiçi’nde kendi dükkanını açtığını kaydetti.

2006 yılında dükkanının yerini değiştirdiğini ve günümüzde faaliyet gösterdiği Bandabulya’daki güzel dükkanına taşındığını ifade eden Yiğittürk, 2006 yılından bu yana yine Kaleiçi’nin Bandabulyası’nda mesleğine devam ettiğini anlattı.

Hasan Yiğittürk; “71 yıllık ömrümün 58 yılını berberlik yaparak geçirdim. Saçlarımı değirmende ağartmadım. Eskiden bir ayna bir koltuk ve pazı gücüyle yapılan berberlik, günümüzde gayet gelişerek bunların yanında klima, televizyon, kurutma makineleri ve daha birçok yenilikle devam ediyor. Geçmişe göre bu meslek çok değişti. İnsanlar eskiden berbere giderdi, şimdi kuaföre gidiyorlar” diye konuştu.

Bunca yıllık hayatını berberlik yaparak helal parayla geçirdiğini anlatan Yiğittürk, evlatlarının hayatını berberlikten kazandığı parayla kurtardığını söyledi.

Mesleğini kolay kolay bırakmak istemediğine de değinen Hasan Yiğittürk, kahveye gidip oturmayı sevmediğini kaydetti. Yiğittürk günümüzde en büyük sevdasının tatil günlerinde Mormenekşe köyünde yaptığı köy evine gidip çocukları ve torunları ile vakit geçirmek olduğunu dile getirerek sözlerine son verdi.