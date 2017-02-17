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Berber Macit gözyaşlarıyla uğurlandı

Berber Macit gözyaşlarıyla uğurlandı

Lefke’nin sevilen, sayılan insanı Berber Macit gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

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Gürsel Karagözlü

Lefke’nin tanınmış simalarından, berber Macit olarak bilinen Macit Hun geçirmiş olduğu ani bir rahatsızlık sonrasında tedavi gördüğü hastanede hayata veda etti. Hun, dün Lefke’de toprağa verildi.

Yüreği insan sevgisi ile dolu Lefke sevdalısı, güler yüzlü şakacı emekli Berber, Berber Macit’in cenazesi dün, Lefke Şeyh Nazım Camisi’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında Lefke Mezarlığı’nda defnedildi.

Cenaze törenine, Lefke Kaymakamı Halil Çorba, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, Meclis eski başkanı Fatma Ekenoğlu, ailesi ve çok sayıda seveni katıldı.

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