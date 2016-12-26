Berkay Değirmencioğlu'ndan insanlık dışı faul!
TFF 1. Lig'de Şanlıurfaspor'un, Manisaspor'u 2-0 yendiği karşılaşmaya Berkay Değirmencioğlu'nun faulü damga vurdu.
A+A-
TFF 1. Lig'de oynanan Şanlıurfaspor - Manisaspor karşılaşmasında Fenerbahçe'den kiralanan Berkay Değirmencioğlu rakibine çok sert vurdu, hakem direkt oyundan attı.
TFF 1. Lig'de oynanan Şanlıurfaspor-Manisaspor mücadelesinde Berkay Değirmencioğlu, Manisasporlu Bahattin'e yaptığı sert hareketle maça damga vurdu.
Hakem Murat Özcan'ın tereddüt etmeden kırmızı kart gösterdiği 23 yaşındaki futbolcu, rakip takım oyuncularından büyük tepki görürken kendisine gösterilen tepkilere karşılılık vermeden yeşil sahayı terk etti.
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.