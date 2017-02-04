Berova, Bayraktar Ortaokulu’nun yeni binasında incelemelerde bulundu

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova, yapımı tamamlanmak üzere olan Bayraktar Ortaokulu’nun yeni binasında incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı.

Bakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, idari, derslik ve laboratuar olarak 3 bloktan oluşan okul binasının elektrik sistemleri düzenlendi ve camları takıldı; klima sistemlerinin yerleştirilmesine ise devam ediliyor. Akıllı tahtalar ise kısa süre içerisinde sınıflara monte edilecek.

Açıklamada, okul açılışının kısa zaman içerisinde gerçekleştirilebileceği de ifade edildi.

Bakan Özdemir Berova da, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı olarak hedeflerinin çağdaş ve donanımlı yapılarda gelecek nesiller yetiştirmek ve ülke eğitiminin en üst seviyeye gelmesini sağlamak olduğunu belirterek, bunun için ne gerekiyorsa yapacaklarını vurguladı.