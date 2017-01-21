Berova: “Engelsiz bir yaşam alanı yaratmak devletin görevi”

Kıbrıs İşitme Konuşma Engelliler Vakfı Başkan ve üyeleri, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova’yı ziyaret etti.

Baklanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs İşitme Konuşma Engelliler Vakfı Başkanı Bahire Doğru ziyarette yaptığı konuşmada, engelsiz bir yaşam alanı oluşturmak adına yaptıkları çalışmalar ve işitme- konuşma engeli olan vatandaşlara yardımcı ve destek olma adına attıkları adımları anlattı.

Vakıf olarak 2 eğitmen yetiştirdiklerini belirten Doğru, daha çok sayıda bilgili ve bilinçli eğitmen yetiştirmek için vermek istedikleri eğitim kurslarının Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından denetiminin yapılması ve onaylı olmasının daha sağlıklı ve doğru bir adım olacağına inandıklarını ifade etti.

Doğru ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti’nden burada görev yapacak 2 işitme- konuşma öğretmeni getirilmesi taleplerini de dile getirdi.

Bu konuda bakanlığın desteğini beklediklerini belirten Vakıf Başkan ve üyeleri, kendilerini kabul ettiği için Bakan Berova’ya teşekkür etti.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova da, engelsiz bir yaşam alanı yaratmanın devletin görevleri arasında olduğunu vurguladı.

Berova, işitme - konuşma engelliğinin, gerek ülke gerekse dünya için bir sorun olduğunu, bu sorunu minimalize etmek için uygulanması gereken tüm yöntemlerin hayata geçmesinin elzem olduğunu belirtti.

Kıbrıs İşitme Konuşma Engelliler Vakfı’nın yaptığı çalışmaları ve verdiği mücadeleyi takdirle karşıladığını söyleyen Berova, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı olarak gereken desteği vereceklerini vurguladı.

Berova, vakfın yapmayı düşündüğü eğitim programlarının müfredatlarının oluşturulması adına bakanlığın çalışma yapacağını, üniversitelerden de destek alınarak onaylı bir sertifika programının oluşturulmasının daha bilimsel ve sağlıklı olacağını kaydetti.

Kurumlarda işitme - konuşma engeli olan vatandaşları karşılayacak, onların taleplerine ve sorunlarına yardımcı olacak görevlilerin olmasının önemini dile getiren Berova, bu konuda üstlerine düşen sorumluluğu yerine getireceklerini belirtti.

Bakan Berova, TC Milli Eğitim Bakanlığı ve KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı arasında imzalanan protokol çerçevesinde 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı için 2 işitme ve konuşma öğretmeninin Kuzey Kıbrıs’ta görev yapması adına talepte bulunacaklarını da ifade etti.