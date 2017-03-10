Berova: “KKTC, eğitim adası olma yolunda önemli yol aldı”

Milli Eğitim Bakanı Özdemir Berova, “KKTC olarak yüksek öğrenimde bir eğitim adası olmak yolunda önemli mesafeler yol aldık. Yaklaşık 93 bin öğrenci kendi üniversitelerimizde öğrenim görmektedir. Bu öğrencilerin yaklaşık 50 bin'i Anavatan Türkiye'den gelerek eğitimini alıyor.” dedi.

Berova, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Erzurum'da, Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu ve Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingöl, Erzurum Aziziye Belediye Başkanı Muhammet Cevdet Ayhan ile Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muammer Yaylalı'yı makamında ziyaret etti.

Berova, ziyaretlerine ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Erzurum'un Doğu Anadolu Bölgesi'nin gelişmiş kentlerinden birisi olduğunu belirterek, "Erzurum, içinde 70 bin öğrenciye sahip bir üniversite barındırıyor. Biz de KKTC olarak yüksek öğrenimde bir eğitim adası olmak yolunda önemli mesafeler yol aldık. Yaklaşık 93 bin öğrenci kendi üniversitelerimizde öğrenim görmektedir. Bu öğrencilerin yaklaşık 50 bin'i anavatan Türkiye'den gelerek eğitimini alıyor." dedi.

Erzurum'daki bazı kurumlarla ortak çalışmaları olduğunu vurgulayan Berova, şunları kaydetti:

"Sağ olsun Aziziye Belediye Başkanlığı bizi misafirperverce karşıladı. Bugün vali Azizoğlu ile de bir görüşme yaptık. Ülkemizin Erzurum'da pek fazla tanınırlığı yok. Aynı şekilde KKTC'de de Erzurum fazla tanınmıyor. Bunun en önemli unsurlardan birisi direk ulaşımının olmaması. Ancak Erzurum özellikle kış sporları için çok önemli merkezlerden birisi. KKTC ise yaz aktiveleri için önemli bir merkez. Bu sebeple Erzurum ve KKTC arasındaki turizm faaliyetlerinin artırabileceğini düşünmekteyiz. Ayrıca eğitim alanında baktığımızda her iki coğrafyanın insanının birbirini görüp tanımasını önemli olduğunu düşünmekteyiz. Bu ziyaretlerimiz bunlara vesile olmasını diliyoruz."

Berova'nın kentin tarihi ve turistik mekanlarını da gezeceği belirtildi.