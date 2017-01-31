Berova, Onkoloji Servisi’nde tedavi gören çocuklara karne dağıttı

Gözde Süreç Sarı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Çocuk Onkoloji Servisi’nde tedavi gören 9 öğrenciye karnelerini dağıttı.

Bakan Berova, Onkoloji Servisi’nde zorlu tedavilerini sürdüren öğrencilerin, derslerine de azimli bir şekilde devam ettiklerini görmekten mutluluk duyduğunu söyledi.

Tüm eğitim kurumlarında bugün yarı yıl tatilinin başladığını ve karnelerin dağıtıldığını belirten Berova, çocukların eğitim yılı boyunca sarf ettikleri eforun karşılığını aldıklarını, tatil döneminde dinlenerek yeni döneme hazırlanacaklarını kaydetti.

Berova, ailelere de çocuklara sevgi ile yaklaşmaları, dinlenmelerini sağlamaları ve iyi motive etmeleri önerisinde bulundu.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Bülent Dizdarlı da, serviste eğitim ve sağlığın iç içe olduğunu, öğrencilerin eğitimlerine devam etmelerinin, aile ve çocukların moral ve motivasyonunu olumlu etkilediğini söyledi.

Dizdarlı, serviste tedavi gören çocuklara eğitim veren gönüllü öğretmenler ile servisin kurulması ve çalışmasında büyük katkısı olan Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı yetkililerine teşekkür etti.

Dizdarlı, serviste gönüllü olarak ders veren üç öğretmen ile Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı Başkanı Nevhiz Özer’e teşekkür belgesi sundu.