Berova, Örek'in ölüm yıldönümü nedeniyle mesaj yayınladı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova, Cumhuriyet Meclisi eski başkanlarından ve eski başbakanlardan Osman Örek 18’inci ölüm yıldönümünü nedeniyle mesaj yayımladı

Berova mesajında, “Bugünlere gelmemizde büyük katkısı olan Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş, Dr. Fazıl Küçük ve Osman Örek’in verdiği mücadeleye sahip çıkmak, bu mücadeleyi gelecek nesillere aktarmak ve liderlerin hatıralarını yad etmek görevimizdir. Kalbindeki vatan sevgisiyle tüm yaşamını halkının varoluş mücadelesine adayan Osman Örek’i saygı ve rahmetle anıyorum” ifadelerine yer verdi.