Berova yarın Erzurum’a gidiyor
Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Dr.Özdemir Berova,temaslarda bulunmak üzere yarın Erzurum’a gidiyor.
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Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Dr.Özdemir Berova,temaslarda bulunmak üzere yarın Erzurum’a gidiyor.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Berova, Erzurum Atatürk Üniversitesi ile Erzurum Teknik Üniversitesi’ni ziyaret edecek. Berova, Erzurum İlçesi’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. Yıldönümü nedeniyle 12 Mart’ta düzenlenecek törenlere katılacak.
Berova, Pazar günü KKTC’ye dönecek.
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