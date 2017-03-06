Lefkoşa16 °C
  • FitPlus 6 Mart Pazartesi Açılıyor
  • Evli kadınlar daha stresli
  • Issız bir adada yalnız yaşayan eski milyoner
  • "Yatakta kitap okumak, uykusuzluğa neden olabilir"
  • İnternetteki büyük tehlike
  • Bebeğiniz sürekli ağlıyorsa hemen ayağına bakın!
  • Sabahları yorgun ve uykusuz kalkıyorsanız dikkat!
1
2
3
4
5
6
7

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. Berova YDÜ Kadın Basketbol Takımı'nı kutladı
Berova YDÜ Kadın Basketbol Takımı'nı kutladı

Berova YDÜ Kadın Basketbol Takımı'nı kutladı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova, 2016-2017 Sezonu Basketbol PTT Kadınlar Türkiye Kupası’nda şampiyon olan Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımını kutladı.

A+A-

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova, 2016-2017 Sezonu Basketbol PTT Kadınlar Türkiye Kupası’nda şampiyon olan Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımını kutladı.

Berova, kutlama mesajında, “Kurulduğu günden itibaren gösterdikleri performans ile başarı basamaklarını birer birer çıkan YDÜ Kadın Basketbol Takımının sporcularını, teknik kadrosunu ve tüm yönetimini bu büyük başarılarından dolayı hem şahsım hem de bakanlığım adına tebrik ediyor, sezon içerisinde Türkiye ve Avrupa’da başarılarının devamını diliyorum” ifadelerini kullandı

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.