Berova YDÜ Kadın Basketbol Takımı'nı kutladı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova, 2016-2017 Sezonu Basketbol PTT Kadınlar Türkiye Kupası’nda şampiyon olan Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımını kutladı.

Berova, kutlama mesajında, “Kurulduğu günden itibaren gösterdikleri performans ile başarı basamaklarını birer birer çıkan YDÜ Kadın Basketbol Takımının sporcularını, teknik kadrosunu ve tüm yönetimini bu büyük başarılarından dolayı hem şahsım hem de bakanlığım adına tebrik ediyor, sezon içerisinde Türkiye ve Avrupa’da başarılarının devamını diliyorum” ifadelerini kullandı