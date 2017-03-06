Berova: "YÖDAK Başkanı’nı görevini kötüye kullanırsa görevden alınabilecek"

DP milletvekili Mustafa Arabacıoğlu, meclis tartışmalarında yasanın içeriğinden uzaklaşıldığını ve YÖDAK konusunda odaklanıldığını belirtti.

Arabacıoğlu, İTÜ VE ODTÜ ile ilgili YÖK’ten gelen uzmanların denetim yaparak, bakanlığa rapor verdiğini söyleyerek, ülkedeki diğer üniversitelerle ilgili böyle bir denetim raporu sunulmadığını, denetim yapılmadığını ifade etti.

Arabacıoğlu, YÖDAK’ın Anayasal bir kurum olması gerektiğini söyledi.

Yükseköğrenimle ilgili kararları vermesi gerekenin siyasi erk olduğunu ancak denetimi yapanın YÖDAK olması gerektiğini ifade eden Arabacıoğlu, atanan YÖDAK üyelerinin Cumhurbaşkanı’na karşı sorumlu olacağını kaydetti.

Arabacıoğlu, yasa tasarısında YÖDAK’a birçok yetki verildiğini, özerk bir yapısı bulunduğunu söyledi.

BEROVA

Milli Eğitim Bakanı Özdemir Berova, hükümet programına YÖDAK’ın etkin ve fiili bir denetleme yapabilmesi konusunu koyduklarını belirterek, üzerlerine düşen görevi yaparak, bu unsurları hayata geçirmek üzere olduklarını ifade etti.

Berova, yasa tasarısı ile ilgili görüşlere teşekkür ederek, muhalefet partilerinin eleştirilerinin YÖDAK’ta siyasi iradeyi etkin hale getirmeleri yönünde olduğunu, ancak bu partilerin aslında bunu desteklediğini belirtti.

Berova, yasa tasarısı ile YÖDAK’ın gerçek anlamda özerk bir kurum hale gelmesi için yetkilerle donatıldığını ve kendine düşen görevi bilfiil yerine getirmesi için gerekli yetkilerin verilmiş olduğunu ifade etti.

YÖDAK Başkanı’nın Cumhurbaşkanı tarafından seçileceğini ve görevden almayı da Yüksek Adliye Kurulu’nun yapacağını söyleyen Berova, YÖDAK Başkanı’nın görevi kötüye kullanması halinde, görevden alınmasını sağlayacak kurumun da net hale geldiğini belirtti.

Berova, üyelerin görevden alınma şeklinin Yüksek Adliye Kurulu tarafından yapılacağını, bunun özerkliğe yönelik en önemli gösterge olduğunu ifade etti. Yarı zamanlı üyeliğin de ortadan kaldırıldığını tam zamanlı üyeliğin getirildiğini söyleyen Berova, tam bağımsız görev yapacak üyeler ve kurum oluşturulduğunu belirtti.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Berova, yasa tasarısı ile ilgili YÖDAK’a çağdaş değişiklikler yaptıklarını kaydetti.

Ana muhalefetin bazı önerilerine olumlu baktıklarını söyleyen Berova, sonuçta yasa ile YÖDAK’ın özerk bir kurum haline getirileceğini belirtti.

Konuşmaların ardından yasa tasarısı oy çokluğuyla kabul edildi.