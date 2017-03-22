Berova: "Yüksek öğrenim alanında ambargoları aştık"

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova, yükseköğrenimde kazanılan ivme ve atılan doğru adımlar sonucunda KKTC’nin 140 farklı ülkeden uluslararası öğrencinin eğitim gördüğü bir eğitim adası haline geldiğini belirtti.

Berova, ülkeye uygulanan ambargoların Türkiye Cumhuriyeti’nin de desteğiyle yükseköğrenim alanında aşılmış olduğunu, KKTC’deki üniversitelerden mezun olan birçok kişinin kendi ülkelerinde önemli makamlara geldiğini kaydetti.

KKTC’de şu an 15 üniversitede toplamda 93 bin öğrencinin eğitim ve öğretim gördüğünü belirten Berova, 2009 yılında 40 bin öğrenci öğrenim görürken, 2017 yılında 12 bin KKTC vatandaşı, 54 bin TC vatandaşı, 27 bin de üçüncü ülke vatandaşının ülkede eğitim ve öğretim aldığını ifade etti.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen “EURIE 2017 Avrasya Yükseköğretim Zirvesi”ne katılarak konuşma yaptı.

“EĞİTİM ADASI”

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Berova’nın konuşması şöyle:

“Yükseköğretimin uluslararasılaşmada güçlenmesine ve coğrafyamızın bölgesel ve küresel konumuna katkı yapacak olmasından dolayı “Avrasya Yükseköğretim Zirvesini” önemsiyor, böylesine önemli bir zirvenin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. KKTC’de şu an 15 üniversitede toplamda ise 93 bin öğrenci eğitim ve öğretin görmektedir. 2009 yılında 40 bin öğrenci öğrenim görürken 2017 yılında 12 bin KKTC vatandaşı, 54 bin TC vatandaşı, 27 bin de 3. ülke uyruklu vatandaşın ülkemizde eğitim ve öğretim aldığını görmekteyiz. Yükseköğrenimde kazanılan ivme ve atılan doğru adımlar sonucunda bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 140 farklı ülkeden uluslar arası öğrencinin eğitim gördüğü bir eğitim adası haline gelmiştir.

Ülkemize uygulanan ambargoları Türkiye Cumhuriyetinin de desteğiyle yükseköğrenim alanında aşmış bulunmaktayız. Ülkemizdeki üniversitelerden mezun olan birçok kişinin kendi ülkelerinde önemli makamlara geldiğini gözlemlemek bizleri mutlu etmektedir.

Yapılan bilimsel araştırmalar dünyada yaklaşık 7 milyona ulaşan uluslar arası öğrenci olduğunu hızlı bir şekilde de uluslararası öğrenci sayısının yukarıya çıkacağını göstermektedir.

Dünyada en fazla uluslararası öğrenci gönderen ülkeler Çin, Güney Kore, Hindistan ve Almanya’dır.

Uluslararası öğrencilerin gittikleri ülkelere bakıldığında, ABD’nin ilk sırada olduğunu görüyoruz. Uluslararası öğrencilerin bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarını tercih ettiklerini görüyoruz. ABD’ den sonra uluslararası öğrencilerin en fazla tercih ettikleri ülkelerin İngiltere, Avustralya, Almanya ve Kanada oldukları gözlenmektedir.

Öğretim programlarının kalitesi uluslararası öğrenci için önemli bir faktör. Üniversitenin eğitim kalitesinin yüksekliği, uluslararası öğrencilerin eğitim için gidecekleri ülkeyi seçmelerinde ana faktörlerin basında gelmektedir.

Eğitim dili, eğitim için tercih edecekleri ülkenin yaşam maliyetlerinin ve eğitim ücretlerinin makul seviyelerde olması, öğrencilerin geçici veya sürekli ikametini sağlayan muhaceret politikalarının olması, bunun yanında akademik üyenin kalitesi, mezuniyet sonrası iş imkânlarını bulunması uluslararası öğrenci için önem arz etmektedir.

Bu bağlamda uluslararası öğrenciyi ülkemize çekebilmek için belirtilen noktalarda daha dikkatli ve planlı olmalıyız.

Öğrenci memnuniyetinin artırılması ve ülkelerin uluslararası öğrenci tarafından tercih edilmesini artıracaktır.

Yükseköğretimde uluslararasılaşmayı tartışırken, küreselleşme ile uluslararasılaşma arasındaki farkı da ortaya koymamız gerekiyor.

Küreselleşme daha ziyade rekabete dayanırken, uluslararasılaşma işbirliğine dayanmaktadır. Yükseköğrenimini tartışırken uluslararasılaşmanın boyutlarını ve küreselleşmenin boyutlarını birlikte değerlendirmek gerekir.

Bu noktada kimi yükseköğretim faaliyetleri tamamen ticari amaçlı ve rekabete dayanmaktayken, kimileri yükseköğretim kurumlarının karşılıklı işbirliğini artırmaya yönelik oluyor.

Dünya'da yükseköğretimin uluslararasılaşması, bir katma değer olmaktan çıkıp, yükseköğretimde kalitenin en belirleyici unsurlarından biri haline gelmiştir.

Bu düşüncelerle birlikte bu zirvede yer alan bütün üniversiteleri KKTC’deki üniversitelerle işbirliği yapmaya davet eder, ülkemizdeki yükseköğrenimin güzelliklerinden herkesin faydalanmasını temenni ederim”