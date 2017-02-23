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Beş gündür aranan dalgıç ölü bulundu

Beş gündür aranan dalgıç ölü bulundu

Balık avlamak üzere geçen cumartesi gittiği Baf’a bağlı Pomo köyü denizinde kaybolan 31 yaşındaki dalgıç, ölü bulundu.

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Balık avlamak üzere geçen cumartesi gittiği Baf’a bağlı Pomo köyü denizinde kaybolan 31 yaşındaki dalgıç, ölü bulundu.

Fileleftheros gazetesi, 5 gündür aranan 31 yaşındaki Andreas Yanku isimli dalgıcın cesedinin, Limni bölgesi açıklarında bir balıkçı tarafından tespit edildiği yazdı.

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