Beş gündür aranan dalgıç ölü bulundu
Balık avlamak üzere geçen cumartesi gittiği Baf’a bağlı Pomo köyü denizinde kaybolan 31 yaşındaki dalgıç, ölü bulundu.
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Balık avlamak üzere geçen cumartesi gittiği Baf’a bağlı Pomo köyü denizinde kaybolan 31 yaşındaki dalgıç, ölü bulundu.
Fileleftheros gazetesi, 5 gündür aranan 31 yaşındaki Andreas Yanku isimli dalgıcın cesedinin, Limni bölgesi açıklarında bir balıkçı tarafından tespit edildiği yazdı.
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